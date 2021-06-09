"Боїться втратити титул". Меган Маркл таємно зателефонувала Кейт Міддлтон у надії помиритися

Дружина принца Гаррі всерйоз побоюється. що королева може позбавити їх титулів після всього, що наговорив її чоловік Опрі Вінфрі.

Одкровення з американськими ЗМІ не тільки сильно вдарили по відносинах принца Гаррі і Меган Маркл з британськими родичами герцогів Сассекських, але і можуть залишити їх без титулів, пише Mirror. Розуміючи це, Меган спробувала налагодити відносини з Букінгемським палацом.

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Для цього дружина принца Гаррі, стверджують джерела, вибрала людину, вплив якої на королівську сім'ю і монархію в цілому раніше дуже недооцінила. Йдеться про Кейт Міддлтон.

"Меган боїться втратити титул внаслідок заяв Гаррі про королівську сім'ю в його недавньому документальному фільмі Apple TV + з Опрою Вінфрі. Вона таємно зв'язалася з Кейт, оскільки знає, що єдина надія на поліпшення стосунків з родиною, — це привернути Кейт на їхній бік", — запевняє інсайдер.

За його словами, герцогиня Кембриджська побоюється втручатися в усе це, але хоче виправити ситуацію, оскільки розуміє, як переживають з приводу того, що сталося, її чоловік, свекор і сама Єлизавета II. Однак, робити це за спиною в рідних вона не має наміру.

"Кейт вважала за краще б триматися подалі від будь-яких "секретних розмов", оскільки боїться, що все, що вона скаже, може бути використано проти неї. Але вона хоче миру і спокою, особливо з огляду на те, скільки болю це завдало Вільяму, Чарльзу і королеві. Її єдині мудрі слова для Меган і Гаррі — припинити раз і назавжди публічні спалахи гніву", — додало джерело.

Журналісти зв'язалися з Букінгемським палацом, щоб отримати коментарі з приводу цієї ситуації, проте поки відповіді немає.

Нагадаємо, минулого місяця Гаррі зробив серію приголомшливих заяв про сім'ю у своєму шоу на Apple TV «Я, якого ти не бачиш». Так, він стверджував, що, коли він і Меган боролися, їм відмовила в допомозі королівська сім'я.

"Звичайно, тепер мене ніколи не змусять мовчати. Я думав, що моя сім'я допоможе, але на кожне прохання, попередження, що б це не було, просто відповідали повним мовчанням, повною зневагою. Ми витратили кілька років, намагаючись отримати допомогу. Ми зробили все можливе, щоб залишитися там і продовжувати виконувати свої ролі і роботу. Але Меган втомилася боротися".

Крім того, Гаррі порівняв своє королівське життя з фільмом 1998 року "Шоу Трумена", у якому Джим Керрі грав у головній ролі людину, яка не звертає уваги на те, що все його життя — це телешоу, і те, що він був твариною в зоопарку .

"Провини немає. Я не думаю, що ми повинні показувати пальцем або звинувачувати когось, але, звичайно, коли справа доходить до виховання дітей, якщо я пережив якусь форму болю чи страждання, які, можливо, пережили мої батьки, я постараюся розірвати це коло, щоб не передати його далі", — заявив онук королеви.

У Букінгемському палаці відкрито коментувати останні слова Гаррі не стали, проте на сайті монархів Меган і Гаррі були понижені, а це куди красномовніше за будь-які заяви. Проте, королева, принц Чарльз і герцоги Кембриджські привітали принца Гаррі та його дружину з народженням дочки.