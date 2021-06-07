В Букингемском дворце отреагировали на рождение дочери у принца Гарри и Меган Маркл

Не все члены британской королевской семьи посчитали нужным поздравить герцогов Сассекских.

Несмотря на то, что у принца Гарри и Меган Маркл отношения с британскими родственниками, мягко говоря, не заладились после "Мэгзита" и отъезда пары в США, на рождение их дочери, которая появилась на свет 4 июня, королевская семья Британии в целом отреагировала очень тепло.

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Так, на официально странице герцогов Кэмбриджских появилось поздравление, опубликованное от имени Кейт и Уильяма.

"Мы все рады радостной новости о рождении малышки Лили. Поздравления Гарри, Меган и Арчи", – говорится в публикации, сопровожденной черно-белым фото семьи Гарри, сделанной в саду их особняка в Монтесито. Более того, инсайдеры говорят, что супруги якобы отправили подарок в Америку по случаю пополнения.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

По мнению обывателей, инициатором именно такого личного поста выступила Кейт, которая не теряет надежды помирить своего мужа с братом и уже предпринимала первую попытку.

На странице Букингемского дворца ставших во второй раз родителями Гарри и Меган тоже поздравили.

"Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от этой новости. Лилибет – 11-ый правнук Ее Величества", – гласит текст под свадебным фото четы.

Фото: The Royal Family/Twitter

Отец принца Гарри, принц Чарльз, и его супруга Камилла Паркер-Боулз не остались в стороне, и соответствующий твит-поздравление есть на их странице.

"Поздравляем Гарри, Меган и Арчи с рождением малышки Лилибет Дианы! Желаем им всем удачи на данный момент!".

Фото: Clarence House/Instagram

Кузина Гарри, принцесса Евгения, с которой у него всегда были теплые отношения, также поздравила двоюродного брата, поделившись в сториз своего Instagram фото пары и написав:

"Поздравляю вас, мои дорогие кузен и кузина. Мы очень счастливы и рады за вас".

Фото: Instagram/Princess Eugenie

Ее сестра Беатрис никак не отреагировала на пополнение в семье кузена, как не сделала этого и дочь принцессы Анны Зара Тиндалл, которая является активным пользователем соцсетей.

Напомним, о рождении дочери Гарри и Меган сообщили 6 июня, через два дня после ее появления на свет. Девочку назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь королевы Елизаветы II, дав ей имя Лилибет, а также в память о покойной принцессе Диане.

В Великобритании такой выбор имени не всем пришелся по душе. Многие граждане восприняли такой шаг герцогов Сассекских как заигрывание с родственниками, с которыми они ранее рассорились и подставили под удар после своих интервью американским СМИ.