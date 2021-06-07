У Букінгемському палаці відреагували на народження дочки у принца Гаррі та Меган Маркл

Не всі члени британської королівської сім'ї вважали за потрібне привітати герцогів Сассекських.

Незважаючи на те, що в принца Гаррі та Меган Маркл стосунки з британськими родичами, мʼяко кажучи, не склалися після "Мегзіту" й відʼїзду пари в США, на народження їхньої дочки, яка зʼявилася на світ 4 червня, королівська сімʼя Британії в цілому відреагувала дуже тепло.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Так, на офіційно сторінці герцогів Кембриджських зʼявилося привітання, опубліковане від імені Кейт і Вільяма.

"Ми всі раді чудовій новині про народження малятка Лілі. Вітаємо Гаррі, Меган та Арчі", — йдеться в публікації, яка супроводжується чорно-білим фото родини Гаррі, зробленим у саду їхнього маєтка в Монтесіто. Більш того, інсайдери кажуть, що чоловік і жінка нібито надіслали подарунок в Америку з нагоди поповнення.

Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Instagram

На думку обивателів, ініціатором саме такого особистого допису стала Кейт, яка не втрачає надії помирити свого чоловіка з братом і вже робила першу спробу.

На сторінці Букінгемського палацу Гаррі та Меган, які стали вдруге батьками, теж привітали.

"Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських із народженням Лілібет Діани! Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуольська, а також герцог і герцогиня Кембриджські в захваті від цієї новини. Лілібет — 11-ий правнук Її Величності", — свідчить текст під весільним фото подружжя.

Фото: The Royal Family/Twitter

Батько принца Гаррі, принц Чарльз, і його дружина Камілла Паркер-Боулз не залишилися в стороні, і відповідний твіт-привітання є на їхній сторінці.

"Вітаємо Гаррі, Меган та Арчі з народженням малятка Лілібет Діани! Бажаємо їм усім удачі прямо зараз!".

Фото: Clarence House/Instagram

Кузина Гаррі, принцеса Євгенія, з якою у нього завжди були теплі стосунки, також привітала двоюрідного брата, поділившись в сторіз свого Instagram фото пари і написавши:

"Вітаю вас, мої дорогі кузен і кузина. Ми дуже щасливі та раді за вас".

Фото: Instagram/Princess Eugenie

Її сестра Беатріс ніяк не відреагувала на поповнення в родині кузена, як не зробила цього й дочка принцеси Анни Зара Тіндолл, яка є активною користувачкою соцмереж.

Нагадаємо, про народження дочки Гаррі та Меган повідомили 6 червня, через два дні після її появи на світ. Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь королеви Єлизавети II, давши їй імʼя Лілібет, а також у памʼять про покійну принцесу Діану.

У Великобританії такий вибір імені не всім припав до душі. Багато громадян сприйняли такий крок герцогів Сассекських як загравання з родичами, з якими вони раніше розсварилися і підставили під удар після своїх інтервʼю американським ЗМІ.