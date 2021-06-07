У Букінгемському палаці відреагували на народження дочки у принца Гаррі та Меган Маркл
Не всі члени британської королівської сім'ї вважали за потрібне привітати герцогів Сассекських.
Незважаючи на те, що в принца Гаррі та Меган Маркл стосунки з британськими родичами, мʼяко кажучи, не склалися після "Мегзіту" й відʼїзду пари в США, на народження їхньої дочки, яка зʼявилася на світ 4 червня, королівська сімʼя Британії в цілому відреагувала дуже тепло.
Так, на офіційно сторінці герцогів Кембриджських зʼявилося привітання, опубліковане від імені Кейт і Вільяма.
"Ми всі раді чудовій новині про народження малятка Лілі. Вітаємо Гаррі, Меган та Арчі", — йдеться в публікації, яка супроводжується чорно-білим фото родини Гаррі, зробленим у саду їхнього маєтка в Монтесіто. Більш того, інсайдери кажуть, що чоловік і жінка нібито надіслали подарунок в Америку з нагоди поповнення.
На думку обивателів, ініціатором саме такого особистого допису стала Кейт, яка не втрачає надії помирити свого чоловіка з братом і вже робила першу спробу.
На сторінці Букінгемського палацу Гаррі та Меган, які стали вдруге батьками, теж привітали.
"Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських із народженням Лілібет Діани! Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуольська, а також герцог і герцогиня Кембриджські в захваті від цієї новини. Лілібет — 11-ий правнук Її Величності", — свідчить текст під весільним фото подружжя.
Батько принца Гаррі, принц Чарльз, і його дружина Камілла Паркер-Боулз не залишилися в стороні, і відповідний твіт-привітання є на їхній сторінці.
"Вітаємо Гаррі, Меган та Арчі з народженням малятка Лілібет Діани! Бажаємо їм усім удачі прямо зараз!".
Кузина Гаррі, принцеса Євгенія, з якою у нього завжди були теплі стосунки, також привітала двоюрідного брата, поділившись в сторіз свого Instagram фото пари і написавши:
"Вітаю вас, мої дорогі кузен і кузина. Ми дуже щасливі та раді за вас".
Її сестра Беатріс ніяк не відреагувала на поповнення в родині кузена, як не зробила цього й дочка принцеси Анни Зара Тіндолл, яка є активною користувачкою соцмереж.
Нагадаємо, про народження дочки Гаррі та Меган повідомили 6 червня, через два дні після її появи на світ. Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбеттен-Віндзор на честь королеви Єлизавети II, давши їй імʼя Лілібет, а також у памʼять про покійну принцесу Діану.
У Великобританії такий вибір імені не всім припав до душі. Багато громадян сприйняли такий крок герцогів Сассекських як загравання з родичами, з якими вони раніше розсварилися і підставили під удар після своїх інтервʼю американським ЗМІ.