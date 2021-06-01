Королевский эксперт раскрыла имя человека, мечтающего помирить принцев Уильяма и Гарри

Герцогиня однажды уже предприняла попытку помирить братьев, однако последние откровения принца Гарри американским СМИ свели на нет все ее старания.

Пока принц Гарри своими новыми откровениями о якобы тяжелом детстве, юности и непонимании со стороны родственников усугубляет разрыв с королевской семьей, включая отца, принца Чарльза, и брата Уильяма, а британцы все меньше верят в то, что можно все исправить, в Букингемском дворце один человек не теряет надежды помирить братьев. И этот человек – Кейт Миддлтон, рассказала изданию Express эксперт по королевской семье Камилла Томни.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Она знакома с герцогиней Кэмбриджской и утверждает, что для Кейт семейные ценности имеют очень большое значение. Миддлтон выросла в дружной семье с братом и сестрой, и даже сейчас, несмотря на ее положение, у нее сохранились очень близкие отношения и с сестрой Пиппой, и с братом Джеймсом. Поэтому раздор между своим мужем и его единственным братом жена наследника престола воспринимает очень тяжело и хочет сделать все возможное, чтобы помирить братьев.

По словам Камиллы, герцогиню тяготит мысль о том, что сын принца Гарри, двухлетний Арчи, практически не знает своих кузенов, а дочь, которая скоро родится у Меган Маркл, и вовсе может не знать их.

Первую попытку примирить братьев Кейт предприняла еще на похоронах принца Филиппа. Тогда королева между братьями в траурной процессии поставила их кузена Питера Филлипса, однако после похорон Миддлтон подошла к Гарри и разговорилась с ним, а потом подозвала Уильяма, который, если и не хотел общаться с Гарри, но все же уступил просьбе жены. После этого герцогиня отошла на несколько шагов назад, чтобы дать братьям поговорить наедине.

[ + – ] Кейт Миддлтон на похоронах принца Филиппа Фото: Getty Images

Тогда в Великобритании немало людей решили, что лед тронулся, и Уильям сможет простить Гарри его откровения на интервью Опре Уинфри. Однако буквально недавно герцог Сассекский выдал в эфир очередную порцию обвинений в сторону своих родственников, чем свел на нет все усилия Кейт. Теперь ей придется начинать все сначала, и насколько будет успешной вторая попытка, неизвестно. Сам же Уильям считает, что его брат, раздавая интервью американским СМИ, "может зайти слишком далеко".

В том, что примирения скоро ждать не стоит, уверена еще один королевский эксперт Кэти Николл. Она считает, что с обеих сторон "слишком много боли и обид".

В июле принц Гарри должен прилететь на родину для открытия памятника покойной матери, принцессе Диане.