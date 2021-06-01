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Королевский эксперт раскрыла имя человека, мечтающего помирить принцев Уильяма и Гарри

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принц Гарри, принц Уильям, братья
Фото: Getty Images | Принц Гарри и принц Уильям до сих пор не наладили отношения

Герцогиня однажды уже предприняла попытку помирить братьев, однако последние откровения принца Гарри американским СМИ свели на нет все ее старания.

Пока принц Гарри своими новыми откровениями о якобы тяжелом детстве, юности и непонимании со стороны родственников усугубляет разрыв с королевской семьей, включая отца, принца Чарльза, и брата Уильяма, а британцы все меньше верят в то, что можно все исправить, в Букингемском дворце один человек не теряет надежды помирить братьев. И этот человек – Кейт Миддлтон, рассказала изданию Express эксперт по королевской семье Камилла Томни.

Она знакома с герцогиней Кэмбриджской и утверждает, что для Кейт семейные ценности имеют очень большое значение. Миддлтон выросла в дружной семье с братом и сестрой, и даже сейчас, несмотря на ее положение, у нее сохранились очень близкие отношения и с сестрой Пиппой, и с братом Джеймсом. Поэтому раздор между своим мужем и его единственным братом жена наследника престола воспринимает очень тяжело и хочет сделать все возможное, чтобы помирить братьев.

По словам Камиллы, герцогиню тяготит мысль о том, что сын принца Гарри, двухлетний Арчи, практически не знает своих кузенов, а дочь, которая скоро родится у Меган Маркл, и вовсе может не знать их.

Первую попытку примирить братьев Кейт предприняла еще на похоронах принца Филиппа. Тогда королева между братьями в траурной процессии поставила их кузена Питера Филлипса, однако после похорон Миддлтон подошла к Гарри и разговорилась с ним, а потом подозвала Уильяма, который, если и не хотел общаться с Гарри, но все же уступил просьбе жены. После этого герцогиня отошла на несколько шагов назад, чтобы дать братьям поговорить наедине.

Кейт Миддлтон, герцогиня Кэмбриджская, похороны
Кейт Миддлтон на похоронах принца Филиппа
Фото: Getty Images

Тогда в Великобритании немало людей решили, что лед тронулся, и Уильям сможет простить Гарри его откровения на интервью Опре Уинфри. Однако буквально недавно герцог Сассекский выдал в эфир очередную порцию обвинений в сторону своих родственников, чем свел на нет все усилия Кейт. Теперь ей придется начинать все сначала, и насколько будет успешной вторая попытка, неизвестно. Сам же Уильям считает, что его брат, раздавая интервью американским СМИ, "может зайти слишком далеко".

В том, что примирения скоро ждать не стоит, уверена еще один королевский эксперт Кэти Николл. Она считает, что с обеих сторон "слишком много боли и обид".

В июле принц Гарри должен прилететь на родину для открытия памятника покойной матери, принцессе Диане.