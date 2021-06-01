Королівська експертка розкрила ім'я людини, яка мріє помирити принців Вільяма та Гаррі

Герцогиня одного разу вже спробувала помирити братів, проте останні одкровення принца Гаррі американським ЗМІ звели нанівець всі її старання.

Поки принц Гаррі своїми новими одкровеннями про нібито важке дитинство, юність і нерозуміння з боку родичів посилює розрив із королівською родиною, враховуючи батька, принца Чарльза, і брата Вільяма, а британці все менше вірять в те, що можна все виправити, в Букінгемському палаці одна людина не втрачає надії помирити братів. І ця людина — Кейт Міддлтон, розповіла виданню Express експертка з королівської родини Каміла Томні.

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Вона знайома з герцогинею Кембриджською і стверджує, що для Кейт сімейні цінності мають дуже велике значення. Міддлтон виросла в дружній родині з братом і сестрою, і навіть зараз, незважаючи на її статус, у неї збереглися дуже близькі стосунки й із сестрою Піппо, і з братом Джеймсом. Тому розбрат між своїм чоловіком і його єдиним братом дружина спадкоємця престолу сприймає дуже важко і хоче зробити все можливе, щоб помирити братів.

За словами Каміли, герцогиню обтяжує думка про те, що син принца Гаррі, дворічний Арчі, практично не знає своїх кузенів, а дочка, яка скоро народиться у Меган Маркл, і зовсім може не знати їх.

Першу спробу примирити братів Кейт зробила ще на похоронах принца Філіпа. Тоді королева між братами в траурній процесії поставила їх кузена Пітера Філліпса, однак після похорону Міддлтон підійшла до Гаррі й розговорилася з ним, а потім покликала Вільяма, який, якщо й не хотів спілкуватися з Гаррі, але все ж поступився проханню дружини. Після цього герцогиня відійшла на кілька кроків назад, щоб дати братам поговорити наодинці.

[ + – ] Кейт Міддлтон на похоронах принца Філіпа Фото: Getty Images

Тоді у Великобританії чимало людей вирішили, що крига скресла, і Вільям зможе пробачити Гаррі його одкровення на інтерв'ю Опрі Вінфрі. Однак буквально нещодавно герцог Сассекський видав в ефір чергову порцію звинувачень у бік своїх родичів, чим звів нанівець всі зусилля Кейт. Тепер їй доведеться починати все спочатку, і наскільки буде успішною друга спроба, невідомо. Сам же Вільям вважає, що його брат, роздаючи інтерв'ю американським ЗМІ, "може зайти надто далеко".

У тому, що примирення скоро чекати не варто, впевнена ще одна королівська експертка Кеті Ніколл. Вона вважає, що з обох сторін "занадто багато болю та образ".

У липні принц Гаррі повинен прилетіти на батьківщину для відкриття пам'ятника покійної матері, принцеси Діани.