Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл на литературном поприще

Книга, созданная под патронатом герцогини Кэмбриджской, уже несколько недель находится в списке бестселлеров на Amazon UK, а в день выхода и вовсе возглавила его. Меган таким успехом похвастаться не может.

Литературный дебют Меган Маркл в Великобритании оказался менее успешным, чем ожидалось, сообщают СМИ.

Книга герцогини Сассекской "Скамейка", которая поступила в продажу, не вошла в топ-200 на Amazon UK. Как известно, Меган, создавая книгу, вдохновилась стихотворением, которое она написала для своего мужа в День отца через месяц после рождения Арчи, и в ней она исследует «особую связь между отцом и сыном с позиции матери».

Сейчас на Amazon UK "Скамейка" находится на 205 месте, и занимает 60-ую позицию в списке самых продаваемых детских книг.

Неизвестно, получила ли Меган аванс за книгу, и будет ли какая-либо часть доходов пожертвована на благотворительность, но эксперт по брендингу ранее предполагал, что она уже принесла бы ей 500 тысяч фунтов стерлингов только за право ее продажи крупными книжными сетями.

Старт Маркл на литературном поприще разительно отличается от дебютного издания ее вечной соперницы в королевской семье, жены принца Уильям и Кейт Миддлтон. 7 мая в продажу поступила книга "Оставайтесь на месте. Портрет нашей нации в 2020 году" (Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020), которую герцогиня выпустила совместно с Национальной портретной галереей страны. Уже в первый день продаж она возглавила список бестселлеров.

Герцогиня Кэмбриджская начала свою кампанию во время первого карантина в прошлом году, чтобы попросить публику представить изображения, запечатлевшие этот период, и в результате получился фотоальбом "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020", в котором представлены 100 фотографий: портреты людей, выбранные из 31 тысячи присланных фото, и рассказы о каждом из героев и его борьбе с пандемией.

Спустя почти месяц книга Кейт остается в списке бестселлеров и в настоящее время занимает 113-е место.

Как известно, жена принца Уиильяма обижена на Меган Маркл из-за того, что та вынесла на обсуждение историю о конфликте на своей свадьбе.

Напомним, недавно герцоги Кэмбриджские еще больше расширили свое присутствие в Сети и запустили собственный YouTube-канал.

Тем временем Меган Маркл и принц Гарри на 20 недель отошли от публичности, решив посвятить это время детям, и особенно – новорожденной дочери, которая родилась 4 июня.