Меган Маркл показала свои детские фото

43-летняя Меган Маркл, жена принца Гарри, призналась, что начала зарабатывать деньги еще в детстве, продавая печенье.

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Соответствующие фото себя маленькой она опубликовала на странице в Instagram.

На снимках будущая герцогиня Сассекская позирует в школьной форме, а также с другими детьми.

"Предпринимательство можно начать в молодом возрасте. (Кстати, прошло столько лет, а я все еще продаю печенье!)", – написала она, рекламируя первый выпуск своего подкаста "Исповеди женщины-основательницы".

Первой гостьей подкаста стала американская предпринимательница Уитни Вульф Херд. Она является основателем, исполнительным председателем и бывшим генеральным директором публичной платформы онлайн-знакомств Bumble, запущенной в 2014 году. Уитни является соучредителем Tinder, а ранее была вице-президентом по маркетингу.

В беседе две женщины затронули немало тем и даже пришли к выводу, что у них был одинаковый опыт после рождения ребенка – послеродовая преэклампсия. Это редкое и потенциально опасное для жизни состояние, характеризующееся высоким кровяным давлением и избытком белка в моче вскоре после родов, согласно данным клиники Майо.

Тем временем принц Гарри недоволен возросшей активностью своей жены в том, что касается публичности их детей: пятилетнего принца Арчи и трехлетней принцессы Лилибет. Ему не нравится, как Меган использует сына и дочь для продвижения своего лайф-стайл бренда, публикуя их снимки и видео с ними. Несмотря на то, что она прячет лица детей, подобное все же раздражает герцога.

Маркл, которая позиционирует себя как мама, готовящая детям свежие завтраки и фруктовые тарелки, недавно проболталась, что ее холодильник забит полуфабрикатами. Ее раскритиковали за ложь в кулинарном шоу, первый сезон которого провалился.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл назвала десерт именем своей дочери.