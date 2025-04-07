Принц Гарри недоволен поступком Меган Маркл: о чем речь

Активная бизнес-деятельность Меган Маркл стала причиной того, что она все чаще "светит" своих детей, пятилетнего принца Арчи и трехлетнюю принцессу Лилибет, в соцсетях. Принцу Гарри очень не нравится решение жены сделать их сына и дочь инструментами для продвижения популярности и бизнеса.

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Об этом пишет Page Six со ссылкой на слова журналиста Мэтта Уилкинсона, королевского редактора Sun.

По его словам, между супругами возникают споры, когда дело доходит до публикации детей.

"Я понимаю это так, что до определенного момента Гарри предпочел бы, чтобы его детей не видели. Он не хочет, чтобы их фотографировали. Он считает, что если он выведет их за пределы Монтесито, то там будет толпа тех, кто пытается сфотографировать его детей", – отметил Уилкинсон.

В то же время он оправдывает логику герцогини Сассекской:

"Меган выросла в Калифорнии, она однажды сказала, что хотела бы вести более калифорнийский образ жизни, брать их на пляж, выходить на улицу, заниматься чем-то. Она не хочет их прятать". Хотя Уилкинсон отметил, что Маркл не показывает лица своих детей, он утверждал, что жена принца Гарри использует их, чтобы продемонстрировать свой бренд как матери и "домохозяйки", из-за чего ее муж "не слишком счастлив".

Представители пары пока никак не ответили на эти утверждения.

Бывшая актриса в последние месяцы поделилась новыми кадрами с Арчи и Лилибет, продвигая свой новый бренд образа жизни. В феврале она опубликовала в Instagram видео, где дети готовят десерты в День святого Валентина. В следующем месяце на ее странице появилась фотография ее детей, отдыхающих на лодке. Еще несколько недель спустя Маркл позировала с ними в саду для промо As Ever.

Что касается ее кулинарного шоу "С любовью, Меган", то в первом сезоне ее детей не было в кадре, а принц Гарри появился только в одном из эпизодов и то очень ненадолго.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл снова уличили во лжи. В свое время она уже сталкивалась с обвинениями в плагиате, а ее отец Томас Маркл раскритиковал программу дочери.