Принц Гаррі незадоволений вчинком Меган Маркл: про що йдеться

Активна бізнес-діяльність Меган Маркл стала причиною того, що вона дедалі частіше "світить" своїх дітей, п'ятирічного принца Арчі та трирічну принцесу Лілібет, у соцмережах. Принцу Гаррі дуже не подобається рішення дружини зробити їхніх сина і доньку інструментами для просування популярності та бізнесу.

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Про це пише Page Six із посиланням на слова журналіста Метта Вілкінсона, королівського редактора Sun.

За його словами, між подружжям виникають суперечки, коли справа доходить до публікації дітей.

"Я розумію це так, що до певного моменту Гаррі волів би, щоб його дітей не бачили. Він не хоче, щоб їх фотографували. Він вважає, що якщо він виведе їх за межі Монтесіто, то там буде натовп тих, хто намагається сфотографувати його дітей", — зазначив Вілкінсон.

Водночас він виправдовує логіку герцогині Сассекської:

"Меган виросла в Каліфорнії, вона одного разу сказала, що хотіла б вести більш каліфорнійський спосіб життя, брати їх на пляж, виходити на вулицю, займатися чимось. Вона не хоче їх ховати". Хоча Вілкінсон зазначив, що Маркл не показує обличчя своїх дітей, він стверджував, що дружина принца Гаррі використовує їх, щоб продемонструвати свій бренд як матері і "домогосподарки", через що її чоловік "не надто щасливий".

Представники пари поки ніяк не відповіли на ці твердження.

Колишня акторка останніми місяцями поділилася новими кадрами з Арчі та Лілібет, просуваючи свій новий бренд способу життя. У лютому вона опублікувала в Instagram відео, де діти готують десерти в День святого Валентина. Наступного місяця на її сторінці з'явилася світлина її дітей, які відпочивають на човні. Ще кілька тижнів потому Маркл позувала з ними в саду для промо As Ever.

Що стосується її кулінарного шоу "З любов'ю, Меган", то в першому сезоні її дітей не було в кадрі, а принц Гаррі з'явився тільки в одному з епізодів і то дуже ненадовго.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл знову викрили у брехні. Свого часу вона вже стикалася зі звинуваченнями в плагіаті, а її батько Томас Маркл розкритикував програму дочки.