Холодильник забитий напівфабрикатами: Меган Маркл знову викрили у брехні

Герцогиня Сассекська змусила глядачів свого кулінарного шоу "З любов'ю, Меган" засумніватися в тому, що говорить правду гостям, коли розповідає, як особисто готує їжу своїм дітям — п'ятирічному принцу Арчі та трирічній принцесі Лілібет.

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Як пише Daily Mail, у бесіді з журналістами перед запуском колекції свого лайфстайл-бренду As Ever, вона проговорилася, що її холодильник забитий напівфабрикатами.

Дружина принца Гаррі зізналася, що часто дає своїм дітям заморожені курячі нагетси на вечерю, попередньо посмаживши їх, а також годує їх картопляними кульками і вегетаріанськими бургерами. Однак раніше в шоу вона ділилася з гостями, що намагається годувати сина і доньку свіжоприготованою їжею.

Меган на кухні зі своєю матір'ю Дорією

Не так давно Меган скаржилася, що в дитинстві вона була змушена їсти їжу з телемагазину. У розмові з Мінді Калінг у другому епізоді герцогиня заявила, що, будучи дитиною, вона проводила час одна, тому що її батьки працювали:

"Я виросла з великою кількістю фастфуду і також з великою кількістю вечерь з телевізора. Здається, що це зовсім інший час, але це було так нормально з їжею для дітей, яку можна розігріти в мікрохвильовці".

Томас Маркл, батько герцогині, почувши це, був украй обурений і одразу ж розповів журналістам, що слова його дочки не зовсім відповідають дійсності. За його словами, він особисто забирав Меган щодня зі школи або відправляв за нею машину, якщо був надто зайнятий, і водив її в ресторани щонайменше тричі на тиждень.

Геруогиню не раз критикували і висміювали за те, як вона готує на камеру

Перший сезон шоу Меган провалився, проте керівництво Netflix вирішило продовжити його, заявивши, що герцогиня "занадто недооцінена" глядачами. Сама дружина принца Гаррі вже активно просуває продовження зйомок у себе в соцмережі.

Герцогиню ще до запуску проєкту звинувачували в тому, що вона поцупила ідею і подачу у Памели Андерсон, яка представила свою програму ще до Меган.

Маркл намагається не реагувати на критику і намагається просувати проекти, які, як вона вважає, допоможуть їй заробити мільярди.

Нагадаємо, Фокус писав, чому в мережі обговорюють відео герцогині річної давності.