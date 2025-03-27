Мрії розбилися: інсайдери розповіли, чому Меган Маркл поїхала з Великої Британії

За словами джерел, герцогиня Сассекська одержима ідеєю заробити мільярди. Зрозумівши, що у Великій Британії їй це не світить, вона зважилася на повернення до США.

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Меган Маркл, виходячи заміж за онука британської королеви Єлизавети II, була впевнена, що на неї чекає життя мрії: гроші, польоти приватними джетами та інші атрибути розкоші. Однак дізнавшись, що за її утримання відповідатиме принц Вільям, спадкоємець престолу, вона вирішила залишити королівську сім'ю та заробити жадані мільярди у США, пише Daily Mail.

Таблоїд із посиланням на The Sun пише, що хоч у принца Гаррі й були заощадження та спадок, розпорядником коштів залишався його батько Чарльз через герцогство Корнуолл. З нього він отримував близько п'яти мільйонів фунтів стерлінгів і ділив їх навпіл між синами для фінансування їхнього способу життя. Коли Чарльз став королем 2022 року, контроль над фондами герцогства перейшов до Вільяма, і тепер він і Кейт мали виділяти гроші принцу Гаррі. Це дуже не влаштувало Меган, яка заявила чоловікові, що їм "потрібно вибиратися звідси".

У гонитві за мільярдом

Переїхавши до США, пара вирішила заробити на своєму імені та королівському статусі, запускаючи один бізнес за іншим, щоб підтримувати бажаний рівень життя.

Меган і Гаррі підписали п'ятирічний контракт на Netflix на $100 млн 2021 року, який містить її нещодавнє шоу. Герцогиня також анонсувала свій новий подкаст на Lemonada Media після того, як на початку 2023 року зі скандалом закінчилася угода пари на Spotify на $20 млн.

Нове шоу, яке стартує 8 квітня, називається "Сповідь жінки-засновниці". Герцогиня Сассекська обіцяє обговорити в ньому перетворення "маленьких ідей на бізнес вартістю в мільярд доларів".

Днями вона також повідомила про те, що має інтернет-сторінку "ShopMy", де планує продавати брендові речі, щоб заробити мільйони. Інформація з'явилася незабаром після того, як Меган опублікувала в соцмережі фото зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет. Джерела з оточення королівської сім'ї заявили, що в Букінгемському палаці не в захваті від того, що Маркл використовує онуків британського короля для просування свого бізнесу.

Мріючи заробити побільше, дружина принца Гаррі продовжує зйомки свого кулінарного шоу для Netflix "З любов'ю, Меган". Незважаючи на провальні рейтинги програми, керівництво стримінгового сервісу вирішило, що Меган "сильно недооцінюють". При цьому шоу відзначилося не тільки прохолодним прийомом з боку глядачів, а й підозрами в плагіаті. Раніше актриса Памела Андерсон запустила подібну програму. В анонсі шоу герцогині багато хто знайшов паралелі з проектом зірки "Рятувальників Малібу": схожі локації, поведінка в кадрі, стиль подачі.

Протиріччя, яке нікого не бентежить

Будучи чинним членом британської королівської сім'ї, принц Гаррі та Меган Маркл неодноразово говорили, що їх обтяжує популярність і підвищена увага ЗМІ. І нібито саме бажання жити подалі від спалахів фотокамер і папараці було однією з причин, через яку пара вирішила розпрощатися з Великою Британією. Однак у США вони активно використовували свій титул і популярність, щоб потоваришувати з голлівудськими зірками, знайти нові джерела доходу і заробити побільше.

Однак інтерв'ю пари та їхні постійні нападки на британських родичів призвели до того, що чимало знаменитостей постаралися дистанціюватися від Сассексів, а Дональд Трамп і зовсім обіцяв депортувати принца Гаррі та дорікав йому за нешанобливе ставлення до нині покійної бабусі-королеви.

На так давно стало відомо про те, що Меган Маркл змінила своє прізвище на Сассекське, стверджуючи, що таке саме носять її діти, хоча справжнє прізвища принца Арчі та принцеси Лілібеї — Маунтбеттен-Віндзор.

Раніше Фокус писав, за що батько Меган Маркл жорстко розкритикував свою дочку.