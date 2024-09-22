Голлівуд зачиняє двері перед принцом Гаррі та Меган Маркл, — думка

Меган Маркл має репутацію склочного і сварливого роботодавця. Від неї та принца Гаррі за останні кілька років пішли чимало професіоналів, що не залишилося непоміченим у Голлівуді, вважає колумністка Елісон Бішофф.

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Спроби принца Гаррі та Меган Маркл побудувати успішну кар'єру на американському телебаченні зазнають невдачі, незважаючи на підписану співпрацю з Netflix, анонсоване кулінарне шоу герцогині та навіть серіал про Сассексів "Гаррі та Меган". Голлівуд відчуває щодо них "зловтіху з надлишком отрути", пише у своїй колонці для Daily Mail відомий світська оглядачка Елісон Бошофф.

Як найяскравіший приклад того, що голлівудські зірки першої величини ігнорують пару, автор назвала останню церемонію "Еммі". Сассексів торік не номінували на премію, а цьогоріч навіть не запросили на нагородження, а також на афтепаті на даху готелю Waldorf Astoria, де були присутні Кевін Костнер, Брі Ларсон і Гав'єр Бардем, впливові боси, як-от Девід Заслав із Warners, та висхідні зірки, включно з акторкою Ів Г'юсон — донькою Боно.

За словами Елісон, вечірку влаштувало WME, голлівудське агентство талантів, головою якого є Арі Емануель. Тільки минулого року він заробив $65 млн, більше за багатьох із тих, хто зібрався на вечірці.

"Однак зникла одна з найвідоміших клієнток Емануеля, Меган, герцогиня Сассекська. Вона підписала з ним контракт у квітні 2023 року, що, здавалося, було певним провісником великих комерційних зв'язків і, можливо, нових угод у сфері розваг, які йтимуть на додаток до її поточної роботи на Netflix. Але всього за три дні після жорстокого розгрому в зазвичай спокійній біблії індустрії The Hollywood Reporter, який назвав її "Герцогинею Важкою", ні вона, ні її чоловік принц Гаррі не показували свої обличчя", — пише Бошофф.

Меган не знімалася в телешоу відтоді, як 2022 року вийшов запальний документальний фільм Netflix "Гаррі та Меган". У 2023-му відбулася прем'єра проєкту принца Гаррі про його "Ігри непереможених", який мав одні з найнижчих рейтингів року на Netflix.

Герцоги Сассекські Фото: Getty Images

"Незалежно від того, чи отримали вони запрошення, чи відмовилися йти, їхня присутність на заході змусила б пару виглядати принаймні оптимістично після статті, в якій йшлося про її робочі методи, йшлося про те, що вона була "просто жахливою", "диктаторкою на високих підборах" та "змушувала дорослих чоловіків плакати"", — зазначає Елісон.

За словами одного з чільних діячів Голлівуду, який з цікавістю спостерігав за успіхами Гаррі та Меган на "фабриці мрій", вони, схоже, пожинають своєрідну "зловтіху з додатковою злістю", в якій досягає успіху індустрія розваг.

"Це було лише питання часу, коли преса галузі почне нападати. Важко знайти когось, хто скаже добре слово про їхню репутацію в кіно і на телебаченні", — підкреслює він.

Стаття, про яку згадує Бошофф, вийшла в The Hollywood Reporter ще 12 вересня, проте її обговорюють досі, оскільки видання дуже уважно читають ділки Голлівуду. У матеріалі обговорювалося, чому від Гаррі та Меган йдуть їхні співробітники. Серед тих, хто звільнився, були Тойя Холнесс, їхня глобальна прессекретарка до 2022 року, Крістін Вейл Ширмер, яка пішла з посади керівника зі зв'язків з громадськістю Гаррі та Меган у 2021 році, Келей Томас Морган з Sunshine Sachs, яка пішла приблизно в той самий час, Кетрін Сен-Лоран, колись очільниця благодійної організації Сассекських Archewell, головна операційна директорка Archewell Мандана Даяні, керівниця контенту Бен Браунінг, керівниця маркетингу Фара Тейлор. Останнім у цьому списку став Джош Кеттлер.

"Усі в жаху від Меган. Вона принижує людей, не приймає порад. Вони обидва погано приймають рішення, часто змінюють свою думку. Гаррі дуже, дуже чарівна людина — жодної зарозумілості — але він дуже багато робить для інших. А вона просто жахлива", — розповіло одне з джерел.

Інший інформатор додав, що Меган — "абсолютно невблаганна".

Меган Маркл завоювала спірну репутацію як роботодавець Фото: Соцмережі

"Вона марширує, як диктатор на високих підборах, киплячи від злості і вигукуючи накази. Я бачив, як вона доводить дорослих чоловіків до сліз".

Ці звинувачення нагадують скандал 2018 року, коли персонал Букінгемського палацу звинуватив Меган у тому, що вона знущалася над ними.

З цього приводу навіть провели розслідування, але його результати так і не були оприлюднені.

Меган рішуче заперечувала звинувачення і засудила їх як частину "розважливої наклепницької кампанії".

Елісон дивується, чому WME не запобігли появі такого розгромного матеріалу.

Кількома тижнями раніше на голлівудському новинному сайті Puck з'явилася стаття про "найгірші угоди" "пікового телевізійного періоду". Серед іншого, угоду Гаррі та Меган на $100 мільйонів з Netflix (яка закінчується наступного вересня) було згадано в одному ряду з авторкою Fleabag Фібі Воллер-Брідж, яка підписала мегаугоду з Amazon у 2019 році. За п'ять років вона не принесла жодної копійки прибутку.

"Очікується, що стримінговий сервіс не буде продовжувати свою п'ятирічну угоду на 100 мільйонів доларів, підписану 2020 року... Пристрасний проєкт Меган, анімаційне дитяче шоу Pearl, уже було скасовано", — йдеться в публікації.

Один зі старших продюсерів сервісу заявив, що мейнстримний Голлівуд навряд чи коли-небудь сприймав Гаррі та Меган всерйоз.

"Від самого початку Archewell здавався більшості спостерігачів за індустрією радше вправою з побудови бренду, ніж справжньою виробничою операцією. Netflix на той час роздавав марнославні угоди як цукерки, тож усі просто знизували плечима та припускали, що їхня компанія не доб'ється багато чого, незважаючи на щедру підтримку. Але навіть скептики Гаррі та Меган були б шоковані тим, як мало вони насправді досягли. І в більш суворому кліматі індустрії 2024 року, коли тисячі людей втратили роботу, а економіка індустрії розваг переживає труднощі, тепер дехто відчуває до них справжню неприязнь і недовіру", — резюмував співрозмовник.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл знову поскаржилася на життя в королівській родині, а її зведена сестра Саманта пророкує герцогині розлучення з принцом Гаррі.