Принц Гаррі з'явився на прем'єрі свого нового серіалу від Netflix (фото)

Глядачі були дуже здивовані, коли герцог Сассекський з'явився в кінозалі.

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Принц Гаррі несподівано з'явився на прем'єрі свого нового документального фільму Netflix. На ролику, опублікованому користувачем @bonnie_pham в Instagram, можна побачити, як 38-річний герцог Сассекський розмовляє з учасниками прем'єри серіалу "Серце нескореного" в театрі в Чула-Віста в окрузі Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Про це пише Hello.

"Коли настає випадковий вечір понеділка і принц Гаррі зриває прем'єру свого шоу у випадковому Чула-Вісті", — написано в підписі до публікації.

Глядачка також поділилася селфі, яке вона та її подруга зробили з герцогом наприкінці показу.

"Яке шоу, який чоловік, який особливий сюрприз! #heartofinvictus", — прокоментувала вона.

На показі Гаррі зустріли тепло: глядачі кричали й аплодували, коли він представив серіал. Батько двох дітей також проводив час і фотографувався з усіма, хто підходив до нього після показу.

Нагадаємо, "Серце нескореного" вийшов сьогодні, 30 серпня, після майже двох років очікування, дозволивши громадськості зазирнути за лаштунки Ігор Нескорених, створених принцом Гаррі. Серіал із п'яти частин сповнений зворушливих історій про конкурентів та емоційних моментів. У першому епізоді видно, як Меган ніжно підтримує свого чоловіка, який нервує напередодні важливої промови на гала-концерті "Салют свободі" в Нью-Йорку.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі розповів про свою кар'єру мрії, яку не побудував через батька.