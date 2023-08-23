Принц Гаррі розповів про свою кар'єру мрії, яку не побудував через батька

Герцог Сассекський зізнався, що дуже хотів працювати на гірськолижному курорті і готувати фондю.

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Хоча за плечима принца Гаррі безліч яскравих кар'єрних досягнень, почасти завдяки його десятирічному перебуванню в британській армії, але він зізнався, що дуже хотів працювати на гірськолижному курорті та готувати фондю в кіоску. Про це пише Hello Magazine.

У своїх відвертих мемуарах "Запасний" батько двох дітей відверто розповів про свої майбутні амбіції після закінчення Ітона.

Виявилося, що син тоді ще принца Чарльза всерйоз хотів працювати на гірськолижному курорті Лехе-ам-Арльберзі в австрійських Альпах.

Це бажання було пов'язане з сентиментальними спогадами, адже саме там принц Гаррі часто відпочивав зі своєю матір'ю, принцесою Діаною і своїм братом.

Принц Гаррі в дитинстві Фото: Getty Images

"Я хотів працювати у фондю-хижині в центрі міста, яку мама так любила. Це фондю могло змінити моє життя. Але потім я сказав татові, що відмовлюся від фантазії про фондю і він зітхнув із полегшенням", — повідомив герцог.

За словами Гаррі, його батько принц Чарльз був особливо суворим, коли їхня розмова віч-на-віч стосувалася бажання Гаррі працювати інструктором з лиж.

Принци Гаррі та Вільям навчилися кататися на лижах у юному віці

"Мене захлеснула ідея стати лижним інструктором. Батько знову напружився. Я сказав, що міг би працювати гідом на сафарі", — за словами Гаррі, його батько нібито відповів: "Ні, дорогий хлопчику".

Королівські брати принци Вільям і принц Гаррі порушили сімейну традицію, відвідавши Ітонську школу у Віндзорі. Принц Уельський склав 12 іспитів GCSE і три рівні A-Level з географії (A), історії мистецтва (A) та біології (C).

Тим часом принц Гаррі склав 11 іспитів GCSE і два A-Level: B з мистецтва і D з географії. Після того, як він залишив Ітон у 2003 році, британський член королівської сім'ї цілий рік подорожував, перш ніж піти в армію, де служив капітаном, і здійснив дві поїздки в Афганістан.

Герцог відвідував Сандхерст до вступу в армію. Хоча Гаррі відтоді говорив, що він "жодного разу не пошкодував про своє рішення пропустити університет", він наполягав на важливості освіти.

У бесіді з Малалою Юсуфзай він сказав: "Я надзвичайно вдячний за освіту, яку мені пощастило отримати. У той час я, звісно, не був такий вдячний, але, озираючись назад, я дуже, дуже щасливий, що мав таку дивовижну можливість".

Попри надзвичайно різноманітну кар'єру, принц Гаррі особливо вдячний за час, проведений в армії.

Принц Гаррі в Афганістані Фото: Getty Images

Під час інтимної бесіди з Андерсоном Купером у програмі "60 хвилин" каналу CBS Гаррі пояснив: "Це позбавило мене уваги британської преси. Я зміг зосередитися на меті, більшій за мене самого, носити ту саму форму, що й усі інші, вперше в житті почуватися нормально".

Принц Гаррі дослужився до звання капітана.

"Я виконав деякі з найбільших завдань, з якими я коли-небудь стикався. Я був дійсно хорошим солдатом. Я був молодою людиною двадцяти років, яка страждала від шоку", — розповів 38-річний чоловік.

Крім військової кар'єри, Гаррі об'єднав зусилля зі своєю дружиною Меган Маркл у низці проєктів. Сассекси підписали угоду з Netflix 2020 року, і хоча точна вартість невідома, припускають, що вона близька до 100 мільйонів доларів.

У грудні 2022 року вони випустили документальний серіал Netflix "Гаррі і Меган", а буквально минулого тижня принц Гаррі поділився першим поглядом на своє майбутнє шоу Netflix про Ігри нескорених. І шанувальникам королівської сім'ї не доведеться довго чекати, оскільки фільм вийде в прокат 30 серпня.

Нагадаємо, у своїх мемуарах принц Гаррі розповів про свою службу в армії і примудрився розлютити не тільки колишніх товаришів по службі, а й талібів, які офіційно відповіли на його зізнання про те, як він убивав людей.