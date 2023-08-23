Принц Гарри рассказал о своей карьере мечты, которую не построил из-за отца

Герцог Сассекский признался, что очень хотел работать на горнолыжном курорте и готовить фондю.

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Хотя за плечами принца Гарри множество ярких карьерных достижений, отчасти благодаря его десятилетнему пребыванию в британской армии, но он признался, что очень хотел работать на горнолыжном курорте и готовить фондю в ларьке. Об этом пишет Hello Magazine.

В своих откровенных мемуарах "Запасной" отец двоих детей откровенно рассказал о своих будущих амбициях после окончания Итона.

Оказалось, что сын тогда еще принца Чарльза всерьез хотел работать на горнолыжном курорте Лехе-ам-Арльберге в австрийских Альпах.

Это желание было связано с сентиментальными воспоминаниями, ведь именно там принц Гарри часто отдыхал со своей матерью, принцессой Дианой и своим братом.

Принц Гарри в детстве Фото: Getty Images

"Я хотел работать в фондю-хижине в центре города, которую мама так любила. Это фондю могло изменить мою жизнь. Но потом я сказал папе, что откажусь от фантазии о фондю и он вздохнул с облегчением", — сообщил герцог.

По словам Гарри, его отец принц Чарльз был особенно суров, когда их разговор один на один касался желания Гарри работать инструктором по лыжам.

Принцы Гарри и Уильям научились кататься на лыжах в юном возрасте

"Меня захлестнула идея стать лыжным инструктором. Отец снова напрягся. Я сказал, что мог бы работать гидом на сафари", — по словам Гарри, его отец якобы ответил: "Нет, дорогой мальчик".

Королевские братья принцы Уильям и принц Гарри нарушили семейную традицию, посетив Итонскую школу в Виндзоре. Принц Уэльский получил 12 экзаменов GCSE и три уровня A-Level по географии (A), истории искусства (A) и биологии (C).

Тем временем принц Гарри сдал 11 экзаменов GCSE и два A-Level: B по искусству и D по географии. После того как он покинул Итон в 2003 году, британский член королевской семьи целый год путешествовал, прежде чем пойти в армию, где служил капитаном, и совершил две поездки в Афганистан.

Герцог посещал Сандхерст до вступления в армию. Хотя Гарри с тех пор говорил, что он "ни разу не пожалел о своем решении пропустить университет", он настаивал на важности образования.

В беседе с Малалой Юсуфзай он сказал: "Я чрезвычайно благодарен за образование, которое мне посчастливилось получить. В то время я, конечно, не был так благодарен, но, оглядываясь назад, я очень, очень счастлив, что имел такую ​​удивительную возможность".

Несмотря на чрезвычайно разнообразную карьеру, принц Гарри особенно благодарен за время, проведенное в армии.

Принц Гарри в Афганистане Фото: Getty Images

Во время интимной беседы с Андерсоном Купером в программе "60 минут" канала CBS Гарри объяснил: "Это избавило меня от внимания британской прессы. Я смог сосредоточиться на цели, большей, чем я сам, носить ту же форму, что и все остальные, впервые в жизни чувствовать себя нормально".

Принц Гарри дослужился до звания капитана.

"Я выполнил некоторые из самых больших задач, с которыми я когда-либо сталкивался. Я был действительно хорошим солдатом. Я был молодым человеком двадцати лет, страдавшим от шока", — рассказал 38-летний мужчина.

Помимо военной карьеры, Гарри объединил усилия со своей женой Меган Маркл в ряде проектов. Сассексы подписали соглашение с Netflix в 2020 году, и хотя точная стоимость неизвестна, предполагается, что она близка к 100 миллионам долларов.

В декабре 2022 года они выпустили документальный сериал Netflix "Гарри и Меган" , а буквально на прошлой неделе принц Гарри поделился первым взглядом на свое предстоящее шоу Netflix об Играх непокоренных. И поклонникам королевской семьи не придется долго ждать, поскольку фильм выйдет в прокат 30 августа.

Напомним, в своих мемуарах принц Гарри рассказал о своей службе в армии и умудрился разозлить не только бывших сослуживцев, но и талибов, которые официально ответили на его признание о том, как он убивал людей.