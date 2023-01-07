Талибы обвинили принца Гарри в преступлениях против человечности за убийство 25 боевиков

В своей книге мемуаров "Запасной" принц рассказывает, как убил 25 талибов во время службы в Афганистане.

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Герцог Сассекский написал книгу мемуаров "Запасной", главы из которой просочились в Сеть раньше времени. И теперь талибы, которые теперь правят в Афганистане, обвиняют его в "преступлениях против человечности". И все потому что, в одной из глав принц Гарри рассказывает, как убил 25 боевиков во время военной службы. Об этом пишет Sky News

Герцог Сассекский пишет о своих двух командировках в Афганистан в своей долгожданной книге Spare (Запасной), испаноязычную копию которой получили многие издания, перед ее официальным выходом 10 января.

В мемуарах принц рассказывает, что убил 25 боевиков Талибана, говорит, что не думал о них как о "людях", а как о "шахматных фигурах, снятых с доски".

"Это не наполнило меня удовлетворением, но мне и не было стыдно", — сообщает принц.

[ + – ] Принц Гарри получил в Афганистане звание капитана Фото: The Royal Family

Отвечая на откровения Гарри, Анас Хаккани, старший помощник министра внутренних дел Афганистана, написал в Твиттере: "Мистер Гарри! Те, кого вы убили, были не шахматными фигурами, это были люди; у них были семьи, которые ждали их возвращения. Среди убийц афганцев не у многих хватает вашей порядочности признаться в своих военных преступлениях".

Другой представитель талибов, Сухейл Шахин, глава политического офиса группы, заявил, что Гарри "совершил преступление против человечности".

"Они были борцами за свободу своей страны, а вы были захватчиками. Их дело было законным. Они были народными героями, а вы были их врагами", — заявил Шахин.

Он также сказал, что Гарри должен быть допрошен "судом по делам о преступлениях против человечности", и сказал, что народ его страны "проклял" королевскую семью Великобритании.

А командир талибов Молави Ага Гол и вовсе заявил, что принц Гарри ищет внимания.

"Мы все еще здесь правим, а он сбежал во дворец своей бабушки. Он болтливый неудачник, который пытается привлечь к себе внимание", — сообщил Молави.

Откровения принца Гарри навлекли на него и гнев британских военных.

Офицер Королевского флота в отставке контр-адмирал Крис Пэрри назвал откровения принца Гарри "безвкусными". Он отметил, что за 35 лет службы он ни разу не слышал, чтобы коллеги "говорили, какой у них счет".

"Боюсь сказать, что это неуклюже, безвкусно и не вызывает уважения к погибшим", — добавил он.

А бывший старший армейский офицер полковник Ричард Кемп, принявший командование британскими войсками в Афганистане в 2003 году перед выходом на пенсию, заявил, что воспоминания Гарри необдуманные и подвергают опасности его самого.

"Он охарактеризовал британскую армию в основном как научившую его и других солдат видеть в своих врагах не людей, а шахматные фигуры на доске, которые нужно смахнуть. Но это не так. Дело обстоит наоборот", — заявил Кемп.

Он предупредил, что комментарии принца могут "спровоцировать некоторых людей на попытку нападения на британских солдат в любой точке мира" и, возможно, побудили тех, кто поддерживает Талибан, "убить Гарри" из-за воспоминаний, которые были "воскрешены" его комментариями.

Напомним, принц Гарри служил в британской армии 10 лет. Он совершил две поездки в Афганистан: с 2007 по 2008 год и с 2012 по 2013 год.

[ + – ] Принц Гарри во время службы в Афганистане Фото: Getty Images

В 2011 году он получил звание капитана и квалификацию командира Apache Aircraft. Капитан Гарри Уэльс, как его звали в армии, уволился со службы в 2015 году.

В своих мемуарах, кроме убийств, Гарри признался во многом. Например, он красочно описал, как отморозил себе пенис во время экспедиции на Северный полюс и рассказал, как употреблял кокаин.