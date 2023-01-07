Таліби звинуватили принца Гаррі в злочинах проти людяності за вбивство 25 бойовиків

У своїй книзі мемуарів "Запасний" принц розповідає, як убив 25 талібів під час служби в Афганістані.

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Герцог Сассекський написав книгу мемуарів "Запасний", розділи з якої просочилися в мережу раніше. І тепер таліби, які зараз правлять в Афганістані, звинувачують його в "злочинах проти людяності". І все тому, що в одному з розділів принц Гаррі розповідає, як убив 25 бойовиків під час військової служби. Про це пише Sky News

Герцог Сассекський пише про свої два відрядження в Афганістан у своїй довгоочікуваній книзі Spare (Запасний), іспаномовну копію якої отримали багато видань перед її офіційним виходом 10 січня.

У мемуарах принц розповідає, що вбив 25 бойовиків Талібану, каже, що не думав про них як про "людей", а як про "шахові фігури, зняті з дошки".

"Це не сповнило мене задоволенням, але мені й не було соромно", — повідомляє принц.

[ + – ] Принц Гаррі отримав звання капітана в Афганістані Фото: The Royal Family

Відповідаючи на одкровення Гаррі, Анас Хаккані, старший помічник міністра внутрішніх справ Афганістану, написав у "Твіттері": "Містере Гаррі! Ті, кого ви вбили, були не шаховими фігурами, це були люди; у них були сім'ї, які чекали на їхнє повернення. Серед убивць афганців не в багатьох вистачає вашої порядності зізнатися у своїх воєнних злочинах".

Інший представник талібів, Сухейл Шахін, голова політичного офісу групи, заявив, що Гаррі "вчинив злочин проти людяності".

"Вони були борцями за свободу своєї країни, а ви були загарбниками. Їхня справа була законною. Вони були народними героями, а ви були їхніми ворогами", — заявив Шахін.

Він також сказав, що Гаррі має бути допитаний "судом у справах про злочини проти людяності", і сказав, що народ його країни "прокляв" королівську родину Великобританії.

А командир талібів Молаві Ага Гол взагалі заявив, що принц Гаррі шукає уваги.

"Ми все ще тут правимо, а він втік у палац своєї бабусі. Він балакучий невдаха, який намагається привернути до себе увагу", — повідомив Молаві.

Одкровення принца Гаррі викликали на нього й гнів британських військових.

Офіцер Королівського флоту у відставці контр-адмірал Кріс Перрі назвав одкровення принца Гаррі "невдалими". Він зазначив, що за 35 років служби він жодного разу не чув, щоб колеги "говорили, який у них рахунок".

"Боюся сказати, що це незграбно, невдало та не викликає поваги до загиблих", — додав він.

А колишній старший армійський офіцер полковник Річард Кемп, який прийняв командування британськими військами в Афганістані у 2003 році перед виходом на пенсію, заявив, що спогади Гаррі необдумані та наражають на небезпеку його самого.

"Він охарактеризував британську армію в основному як таку, що навчила його й інших солдатів бачити у своїх ворогах не людей, а шахові фігури на дошці, які потрібно змахнути. Але це не так. Усе навпаки", — заявив Кемп.

Він попередив, що коментарі принца можуть "спровокувати деяких людей на спробу нападу на британських солдатів у будь-якій точці світу" і, можливо, спонукали тих, хто підтримує Талібан, "вбити Гаррі" через спогади, які "воскресили" його коментарі.

Нагадаємо, принц Гаррі служив у британській армії 10 років. Він здійснив дві поїздки в Афганістан: із 2007 по 2008 рік і з 2012 по 2013 рік.

[ + – ] Принц Гаррі під час служби в Афганістані Фото: Getty Images

У 2011 році він отримав звання капітана та кваліфікацію командира Apache Aircraft. Капітан Гаррі Вельс, як його звали в армії, звільнився зі служби у 2015 році.

У своїх мемуарах, крім убивств, Гаррі зізнався багато в чому. Наприклад, він описав, як відморозив собі пеніс під час експедиції на Північний полюс і розповів, як вживав кокаїн.