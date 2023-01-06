Отмороженный пенис и убийство 25 человек. Самые резонансные признания из мемуаров принца Гарри

Мемуары принца Гарри попали к журналистам раньше срока, и теперь, как считают эксперты, принц уничтожил политические амбиции своей жены.

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Книга мемуаров герцога Сассекского под названием "Запасной", должна была увидеть свет 10 января, но копии глав и выдержки из нее просочились в СМИ перед датой публикации. И ошарашили читателей. Принц откровенно признается, что убил 25 боевиков Талибана во время службы в Афганистане, в том что отморозил себе пенис и в том, что принимал наркотики. Эксперты считают, что такая откровенность повредит и самому принцу и его жене Меган Маркл, которая ранее заявляла о своих политических амбициях. Об этом пишет Daily Mail.

Так, в одном из отрывков Гарри подробно рассказал, как отморозил себе пенис во время экспедиции на Северный полюс в марте 2011 года.

Он отправился в экспедицию с четырьмя ветеранами Афганистана, чтобы собрать деньги для раненых военнослужащих. Миссия увенчалась успехом, 2 миллиона фунтов было собрано. Но теперь принц Гарри попотчевал читателей подробностями. Оказалось, что их рейс задержали из-за треснувшего льда, так что он умудрился отморозить себе пенис, или как его называет Гарри "тоджер".

[ + – ] Принц Гарри и его отмороженный пенис на Северном полюсе Фото: Walking With The Wounded

"Па был очень заинтересован и сочувствовал мне, когда я рассказал, что еще испытваю дискомфорту из-за обмороженных ушей и щек", — пишет он в мемуарах, добавляя, что не хотел слишком много рассказывать о своем пенисе, который, как он узнал, тоже пострадал на Северном полюсе.

[ + – ] Принц Гарри и его отмороженный пенис на Северном полюсе Фото: Walking With The Wounded

"В то время как уши и щеки уже зажили, "тоджер" еще не зажил. С каждым днем это становилось все более серьезной проблемой", — говорит он. Так что свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон Гарри страдал, крем Elizabeth Arden помог, но он все равно обратился к врачу.

В еще одном отрывке принц рассказывает о своей военной службе в Афганистане. Он говорит, что его позывным был "Капитан Уэльс" и что он убил 25 членов Талибана. Принц написал, что не думал об убитых "как о людях", а только как о "шахматных фигурах", которые он снял с доски. "Итак, мое число — 25. Это число не наполняет меня удовлетворением, но и не смущает", — написал он.

[ + – ] Принц Гарри в Афганистане Фото: The Royal Family

Талибы уже заявили, что принц Гарри "большой болтун-неудачник". 32-летний командир талибов Молави Ага Гол сказал, что, по его мнению, Гарри ищет внимания.

"Мы все еще здесь правим, а он сбежал во дворец своей бабушки. Он болтливый неудачник, который пытается привлечь к себе внимание", — сообщил Молави.

"Не верьте тому, что вам говорят неудачники. Я часто вижу новости о нем в своей ленте на Facebook и действительно думаю, что он сошел с ума и ему срочно нужен врач. Если он настоящий мужчина, а не гребаный неудачник, пусть приедет еще раз в Афганистан", — резюмировал командир.

А британские военные посоветовали принцу "заткнуться", отметив, что герцог нарушил "неписаное правило", раскрыв свой счет убийств. Это сказал Бен МакБин, который был ранен в Афганистане и летел с принцем домой. Он сказал в интервью: "Люблю тебя, принц Гарри, но тебе нужно заткнуться! Это заставляет задуматься о людях, с которыми он околачивается. Если бы это были хорошие люди, кто-нибудь уже сказал бы ему, чтобы он остановился".

Также Гарри упомянул, что употреблял грибы в доме Кортни Кокс. Принцу нравился сериал "Друзья" и он был влюблен в актрису.

"Мне было интересно, наберусь ли я когда-нибудь мужества, чтобы признаться ей в этом", — написал принц. Он упомянул, что для храбрости выпил текилы и употреблял грибы. Но не уточнил, где он их взял.

Рассказал он и про употребление кокаина. "Это было не очень весело, это не сделало меня счастливым. Но определенно заставило меня чувствовать себя по-другому, а это и была главная цель", — признался принц.

Также он рассказал, что и он сам, и принц Уильям были против женитьбы их отца, принца Чарльза на Камилле Паркер-Боулз.

[ + – ] Принц Гарри утверждает, что был против женитьбы отца на Камилле Фото: Getty Images

"Помню, как задавался вопросом: будет ли она жестока со мной, будет ли она похожа на всех злых мачех, как в книгах", — написал Гарри.

"Единственное, что мы попросили взамен, это чтобы он не женился на ней. Мы сказали отцу, что поддерживаем Камиллу. Но, пожалуйста, не женись на ней. Будьте вместе и все", — но потом, Гарри признался, что принял второй брак отца.

Но зато он пожаловался, что она превратила его спальню в Кларенс-хаусе в свою гардеробную, когда он съехал.

"Я старался не обращать внимания. Но когда я увидел это в первый раз, меня это взволновало", — написал 38-летний герцог Сассекский.

Досталось в книге мемуаров и Кейт Миддлтон. По словам Гарри, Уильям и Кейт были большими фанатами сериала "Форс-мажоры" и были ошеломлены, когда он признался, что встречается с Меган Маркл.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл на своей свадьбе Фото: Getty Images

"Я все время думал, что Уилли и Кейт не примут Мэг. Но потом мне пришлось беспокоиться, как бы они не преследовали ее, чтобы попросить автограф", — написал Гарри.

Кейт Миддлтон, как сообщает принц Гарри, не хотела делиться с Маркл блеском для губ перед выходом на сцену форума Королевского фонда в 2018 году.

А поругались тогда еще герцогини, когда Меган сказала Кейт, что у нее "детские мозги из-за гормонов" на репетиции свадьбы. Кейт только месяц назад родила принца Луи.

"Это вызвало огромный скандал, потому что Меган сказали, что она недостаточно близка со своей невесткой, чтобы обсуждать ее гормоны", — пожаловался принц в мемуарах.

Теперь эксперты полагают, что откровенность Гарри сделает его богатым, но она же может спровоцировать ужасные последствия, которые помешают Меган заняться политикой в США, как она всегда хотела.

Ник Эде, основатель пиар-компании East of Eden, сказал, что откровения из новой книги Spare окажут прямое влияние на высокие амбиции Меган баллотироваться на пост президента.

"Откровенные признания ее мужа в употреблении наркотиков, зловещие истории о потере девственности и, что более важно, его признание в убийстве 25 человек во время службы, потенциально могут иметь ужасные последствия для нее и ее амбиций. Мы знаем, что когда у кого-то есть политические амбиции, он постоянно находится под микроскопом не только со стороны СМИ, но и со стороны политических оппонентов", — отметил Эде.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

А гуру по связям с общественностью Марк Борковски предупредил, что принц Гарри пожалеет о том, что использовал свое прошлое в качестве оружия в своей книге о "грязном белье". Ведь у него и у Меган "не остается товаров для продажи".

"Молчание королевской семьи помешает Гарри продолжать попадать в заголовки газет в будущем. Он ненавидит, когда его игнорируют, и подчеркивает свое бессилие. Он дрейфует в сторону неуместности. Эта потребность рассказать свою историю перекликается с прадедушкой Гарри, герцогом Виндзорским. Тот тоже стал не нужен, когда рассказал свою историю с Уоллис Симпсон", — отметил Марк.

Напомним, ранее в мемуарах Гарри сообщил, что это именно принц Уильям и Кейт Миддлтон якобы надоумили его надеть костюм нациста на вечеринку.