Принц Гарри обвинил брата и Кейт Миддлтон в том, что они подбили его надеть костюм нациста

Принц Гарри считает, что Уильям слишком легко отделался, и вся тяжесть скандала свалилась на него.

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Принц Гарри продолжает топить королевскую семью в потоке откровений, которые могут серьезно ударить по Букингемскому дворцу, раздавая интервью в рамках промо-тура своей книги "Запасной", которая выходит 10 января. Первые отрывки книги уже прочитаны журналистами People, и то, что он там пишет, станет настоящей "бомбой". В частности Гарри заявил, что брат и его тогда еще девушка Кейт Миддлтон вынудили его надеть на вечеринку костюм с нацистской символикой в 2005 году, что вызвало серьезный скандал после попадания фото на первые полосы СМИ.

Первой скандальный кадр опубликовала The Sun. На снимке 20-летний принц Гарри был одет как нацистский солдат с красной повязкой на руке, украшенной большой свастикой. Фото сделали на костюмированной вечеринке на тему "Родина и колонии", где принц Уильям тоже был гостем, нарядившись в костюм льва.

[ + – ] Принц Гарри на скандальном фото в 2005 году Фото: The Sun

По воспоминаниям Гарри, когда он готовился к вечеринке, то выбирал между двумя костюмами: униформой пилота или нацистской униформой.

"Я позвонил Уиллу и Кейт, спросил, что они думают. Они сказали, нацистская форма", – пишет Гарри, добавляя, что тогда он пошел домой и примерил ее для них:

"Они оба взвыли от смеха. Хуже, чем трико Уилли! Гораздо нелепее! В чем, опять же, был смысл".

Ожидается, что Гарри впервые подробно расскажет о своих ссорах со старшим братом, там также есть большая часть, посвященная Кейт и его мачехе, королеве-консорте Камилле Паркер-Боулз.

Хотя герцог Сассекский назвал инцидент с нацистами "одной из самых больших ошибок в жизни", один высокопоставленный источник в издательстве, прочитавший мемуары Гарри отметил:

"Странно, как вы думаете, что Гарри возьмет на себя ответственность за это и просто будет двигаться дальше и не втягивать в это его брата, но он ясно дает понять, что сильно переживает по поводу роли Уильяма в скандале".

Королевский историк Роберт Лейси ранее писал, что первый признак проблем между братьями появился, когда Гарри был вынужден нести на себе основную тяжесть общественного возмущения из-за своего нацистского костюма, хотя Уильям помог выбрать наряд.

[ + – ] Юные принц Гарри и принц Уильям с королевой-матерью и отцом, принцем Чарльзом Фото: UK Press

"Гарри выбрал свой костюм вместе со своим старшим братом – будущим королем Вильгельмом V, которому тогда было 22 года, который смеялся всю дорогу обратно в Хайгроув (загородный дом Чарльза) с младшим братом, которого он должен был воспитывать", написал Лейси в своей книге 2020 года "Битва братьев".

Автор утверждает, что именно после этого скандала Гарри начал чувствовать себя отчужденным от своей семьи:

"Молодой принц начал переоценивать участие своего старшего брата и несправедливость последующего появления Уильяма, благоухающего розами. Это заставило Гарри чувствовать себя обиженным и даже отчужденным… Впервые их отношения действительно пострадали, и они почти не разговаривали. Гарри возмущал тот факт, что Уильям так легко отделался", – пишет Лейси, утверждая, что Уильям был тем, кто "уговорил" Гарри на его "заблудшие и саморазрушительные пути".

Мемуары Гарри поступят в продажу 10 января, на следующий день после дня рождения Кейт Миддлтон.