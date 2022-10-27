Названа окончательная дата выхода мемуаров принца Гарри
Первоначально книга должна была вайти уже этой осенью.
Первая из трех книг мемуаров принца Гарри, выход которой был отложен издательством Penguin Random House по просьбе герцога Сассекского из-за смерти его бабушки, королевы Елизаветы II, появится на полках магазинов уже 10 января следующего года, сообщает Daily Mail.
Изначально планировалось, что книга выйдет осенью 2022-го, однако принц Гарри попросил об отстрочке, поскольку хочет отредактировать некоторые моменты, чтобы не нанести вред памяти ее Величества.
Penguin Random House описывает мемуары сына британского короля как "сокровенные и искренние мемуары", пообещав, что "принц Гарри предложит честный и увлекательный личный портрет". Книга будет охватывать его жизнь с детства до наших дней, включая военную службу в Афганистане, знакомство с Меган Маркл, свадьбу, отъезд из Великобритании, отцовство.
Содержание книги Гарри, скорее всего, будет храниться в строжайшем секрете, и королевские помощники сообщили, что никому из членов монаршей семьи не было предложено ознакомиться с ней до того, как она станет достоянием общественности. Когда в июле 2021 года было объявлено об издательской сделке, только Елизавета II была предупреждена заранее.
Гарри уже получил аванс за книгу в размере $20 миллионов, всего же сделка с издательством оценивается в $40 миллионов.
Выхода книги с тревогой ожидают в Букингемском дворце. Похоже, Карл III после смерти матери решил не церемониться с младшим сыном и, зная, что все равно его портрет в мемуарах будет незавидным, уже принял ряд резких решений. В частности, он ищет законные способы не допустить к власти принцев Гарри и Эндрю. Король разрабатывал план конституционной реформы, чтобы расширить список людей, которые могут действовать от его имени в случае болезни или отсутствия в стране. Министры и высокопоставленные дворцовые чиновники в настоящее время завершают проекты, чтобы избежать любых перспектив участия герцогов Сассекских или Йоркских в государственных делах в отсутствие монарха.
Напомним, почему принц Уильям до сих пор не смог простить своего брата и не наладил с ним отношения.