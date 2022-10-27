Названа окончательная дата выхода мемуаров принца Гарри

Первоначально книга должна была вайти уже этой осенью.

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Первая из трех книг мемуаров принца Гарри, выход которой был отложен издательством Penguin Random House по просьбе герцога Сассекского из-за смерти его бабушки, королевы Елизаветы II, появится на полках магазинов уже 10 января следующего года, сообщает Daily Mail.

Изначально планировалось, что книга выйдет осенью 2022-го, однако принц Гарри попросил об отстрочке, поскольку хочет отредактировать некоторые моменты, чтобы не нанести вред памяти ее Величества.

Penguin Random House описывает мемуары сына британского короля как "сокровенные и искренние мемуары", пообещав, что "принц Гарри предложит честный и увлекательный личный портрет". Книга будет охватывать его жизнь с детства до наших дней, включая военную службу в Афганистане, знакомство с Меган Маркл, свадьбу, отъезд из Великобритании, отцовство.

Содержание книги Гарри, скорее всего, будет храниться в строжайшем секрете, и королевские помощники сообщили, что никому из членов монаршей семьи не было предложено ознакомиться с ней до того, как она станет достоянием общественности. Когда в июле 2021 года было объявлено об издательской сделке, только Елизавета II была предупреждена заранее.

Гарри уже получил аванс за книгу в размере $20 миллионов, всего же сделка с издательством оценивается в $40 миллионов.

Выхода книги с тревогой ожидают в Букингемском дворце. Похоже, Карл III после смерти матери решил не церемониться с младшим сыном и, зная, что все равно его портрет в мемуарах будет незавидным, уже принял ряд резких решений. В частности, он ищет законные способы не допустить к власти принцев Гарри и Эндрю. Король разрабатывал план конституционной реформы, чтобы расширить список людей, которые могут действовать от его имени в случае болезни или отсутствия в стране. Министры и высокопоставленные дворцовые чиновники в настоящее время завершают проекты, чтобы избежать любых перспектив участия герцогов Сассекских или Йоркских в государственных делах в отсутствие монарха.

Напомним, почему принц Уильям до сих пор не смог простить своего брата и не наладил с ним отношения.