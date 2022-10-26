Королевский дворец планирует отстранить от власти принца Гарри

Члены королевской семьи ищут способ не допустить к власти принцев Гарри и Эндрю.

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Принц Гарри и принц Эндрю все еще являются действующими членами королевской семьи, а следовательно, в отсутствие короля Карла III имеют право вмешиваться в дела государственного значения. Об этом пишет DailyMail.

Фото: Getty Images

В последние два месяца король разрабатывал план конституционной реформы, чтобы расширить список людей, которые могут действовать от его имени в случае болезни или отсутствия в стране.

Сообщается, что министры и высокопоставленные дворцовые чиновники в настоящее время завершают проекты, чтобы избежать любых перспектив участия герцогов Сассекских или Йоркских в государственных делах в отсутствие короля.

Журналисты издания считают, что королевским заместителем может стать младший брат Карла ІІІ принц Эдвард.

Кроме того, изданию стало известно, что эти предложения уже рассматривались несколько месяцев назад с одобрения покойной королевы.

В настоящее время, когда монарх отсутствует по какой-либо причине, государственные дела, такие как утверждение большинства назначений и законов, могут вести два государственных советника.

В соответствии с Законами о регентстве 1937 и 1953 годов они могут быть назначены из четырех самых старших взрослых в линии наследования, а также супруг монарха.

Сегодня это королева-консорт, принц Уэльский, герцог Сассекский, герцог Йоркский и принцесса Беатрис.

В соответствии с имеющимися предложениями король сможет расширить этот список по своему усмотрению, включив в него двух других своих братьев и сестер, Анну и Эдварда.

Напомним, принц Гарри просил титулы для своих детей у отца, короля Великобритании Карла ІІІ.