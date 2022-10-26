Королівський палац планує усунути від влади принца Гаррі

Члени королівської сім'ї шукають спосіб не допустити до влади принців Гаррі та Ендрю.

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Принц Гаррі та принц Ендрю все ще є чинними членами королівської родини, а отже, за відсутності короля Карла III мають право втручатися у справи державного значення. Про це пише DailyMail.

Фото: Getty Images

В останні два місяці король розробляв план конституційної реформи, щоб розширити список людей, які можуть діяти від його імені у разі хвороби чи відсутності у країні.

Повідомляється, що міністри та високопосадові палацові чиновники нині завершують проєкти, щоб уникнути будь-яких перспектив участі герцогів Сассекських чи Йоркських у державних справах за відсутності короля.

Журналісти видання вважають, що королівським заступником може стати молодший брат Карла ІІІ принца Едварда.

Крім того, виданню стало відомо, що ці пропозиції вже розглядалися кілька місяців тому зі схвалення покійної королеви.

Зараз, коли монарх відсутній з будь-якої причини, державні справи, такі як затвердження більшості призначень і законів, можуть вести два державні радники.

Відповідно до Законів про регентство 1937 та 1953 років їх можуть призначити з чотирьох найстарших дорослих у лінії спадкування, а також дружина монарха.

Сьогодні це королева-консорт, принц Уельський, герцог Сассекський, герцог Йоркський та принцеса Беатріс.

Відповідно до наявних пропозицій король зможе розширити цей список на свій розсуд, включивши до нього двох інших своїх братів і сестер, Анну та Едварда.

Нагадаємо, принц Гаррі просив титули для своїх дітей у батька, короля Великої Британії Карла ІІІ.