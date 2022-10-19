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Стиль життя Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

Принц Гаррі просив титули для своїх дітей у короля Карла ІІІ

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Фото: The Royal Family | Принц Гаррі, король Карл ІІІ та принц Філіп

На офіційному королівському сайті трирічний Арчі та однорічна Лілібет досі міс та містер Маунтбеттен-Віндзор.

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Принц Гаррі просив титули для своїх дітей у батька, короля Великобританії Карла ІІІ. Про це пише Еxpress.

Герцог Сассекський персонально попросив новоспеченого монарха королівства, аби його син Арчі та донька Лілібет Діана стали Королівськими Високостями. І хоча після смерті 96-річної королеви Єлизавети діти принца Гаррі та Меган Маркл автоматично отримали статус принца та принцеси, як і діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма, проте відповідні зміни не були внесені на королівський сайт.

"Ці оновлення не були внесені в королівський вебсайт. Там вони, як і раніше, іменуються містером і міс Маунтбеттен-Віндзор", — зазначають експерти.

Принц Гаррі із сином Арчі Fullscreen
Принц Гаррі із сином Арчі

Діти герцогів Сассекських офіційно отримають титул лише тоді, коли король Карл ІІІ видасть патентні листи та публічно оприлюднить своє рішення.

"Наскільки я знаю, це питання обговорювалося з Гаррі, коли вони з Меган були в Британії. Карл сказав: "Що тобі потрібно?" Гаррі відповів: "Я хотів би, щоб мої діти мали можливість вирішувати долю своїх титулів, коли досягнуть повноліття, я не можу приймати це рішення за них. І ми можемо зробити це, якщо збережемо їм титули", — зазначає інсайдер.

Лілібет Діана Fullscreen
Лілібет Діана
Фото: Instagram misanharriman

Зокрема після смерті Єлизавети ІІ у вересні 2022 її онук Вільям з дружиною стали принцом та принцесою Уельською. Старший син королеви Чарльз став королем Великобританії та, за старою традицією, почав називатися Карлом, як це було з королем Георгом (Джордж), королем Людовіком (Луї) тощо.

Нагадаємо, титул королеви-консорта Камілли також планують змінити найближчим часом.

Також Фокус писав про нові подробиці щодо скандалу з весільною тіарою Меган Маркл у 2018.