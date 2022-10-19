Принц Гаррі просив титули для своїх дітей у короля Карла ІІІ

На офіційному королівському сайті трирічний Арчі та однорічна Лілібет досі міс та містер Маунтбеттен-Віндзор.

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Принц Гаррі просив титули для своїх дітей у батька, короля Великобританії Карла ІІІ. Про це пише Еxpress.

Герцог Сассекський персонально попросив новоспеченого монарха королівства, аби його син Арчі та донька Лілібет Діана стали Королівськими Високостями. І хоча після смерті 96-річної королеви Єлизавети діти принца Гаррі та Меган Маркл автоматично отримали статус принца та принцеси, як і діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма, проте відповідні зміни не були внесені на королівський сайт.

"Ці оновлення не були внесені в королівський вебсайт. Там вони, як і раніше, іменуються містером і міс Маунтбеттен-Віндзор", — зазначають експерти.

[ + – ] Принц Гаррі із сином Арчі

Діти герцогів Сассекських офіційно отримають титул лише тоді, коли король Карл ІІІ видасть патентні листи та публічно оприлюднить своє рішення.

"Наскільки я знаю, це питання обговорювалося з Гаррі, коли вони з Меган були в Британії. Карл сказав: "Що тобі потрібно?" Гаррі відповів: "Я хотів би, щоб мої діти мали можливість вирішувати долю своїх титулів, коли досягнуть повноліття, я не можу приймати це рішення за них. І ми можемо зробити це, якщо збережемо їм титули", — зазначає інсайдер.

[ + – ] Лілібет Діана Фото: Instagram misanharriman

Зокрема після смерті Єлизавети ІІ у вересні 2022 її онук Вільям з дружиною стали принцом та принцесою Уельською. Старший син королеви Чарльз став королем Великобританії та, за старою традицією, почав називатися Карлом, як це було з королем Георгом (Джордж), королем Людовіком (Луї) тощо.

Нагадаємо, титул королеви-консорта Камілли також планують змінити найближчим часом.

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