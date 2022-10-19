Принц Гарри просил титулы для своих детей у короля Карла ІІІ

На официальном королевском сайте трехлетний Арчи и годовалая Лилибет до сих пор мисс и мистер Маунтбеттен-Виндзор.

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Принц Гарри просил титулы для своих детей у отца, короля Великобритании Карла ІІІ. Об этом пишет Еxpress.

Герцог Сассекский персонально попросил новоиспеченного монарха королевства, чтобы его сын Арчи и дочь Лилибет Диана стали Королевским Высочеством. Хотя после смерти 96-летней королевы Елизаветы дети принца Гарри и Меган Маркл автоматически получили статус принца и принцессы, как и дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, однако соответствующие изменения не были внесены на королевский сайт.

"Эти обновления не были внесены в королевский веб-сайт. Там они по-прежнему именуются мистером и мисс Маунтбеттен-Виндзор", — отмечают эксперты.

[ + – ] Принц Гарри с сыном Арчи

Дети герцогов Сассекских официально получат титул только тогда, когда король Карл III выдаст патентные письма и публично обнародует свое решение.

"Насколько я знаю, этот вопрос обсуждался с Гарри, когда они с Меган были в Британии. Карл сказал: "Что тебе нужно?" Гарри ответил: "Я хотел бы, чтобы мои дети имели возможность решать судьбу своих титулов, когда достигнут совершеннолетия, я не могу принимать это решение за них. И мы можем сделать это, если сохраним им титулы", — отмечает инсайдер.

[ + – ] Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

В частности, после смерти Елизаветы II в сентябре 2022 ее внук Уильям с женой стали принцем и принцессой Уэльской. Старший сын королевы Чарльз стал королем Великобритании и, по старой традиции, стал называться Карлом, как это было с королем Георгом (Джордж), королем Людовиком (Луи) и т.д.

Напомним, титул королевы-консорта Камиллы также планируют изменить в ближайшее время.

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