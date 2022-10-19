Стали известны новые подробности вокруг скандала касательно свадебной диадемы Меган Маркл

Покойная королева Елизавета II отрицала, что жена ее внука просила достать ей роскошную тиару.

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Стали известны новые подробности вокруг скандала по поводу свадебной диадемы Меган Маркл. Об этом пишет Page Six.

В книге "Битва братьев" биограф Роберт Лэйси писал, что поведение герцогини Сассекской перед свадьбой в 2018 вызвало скандал в королевской семье Великобритании.

Тогда возлюбленная принца Гарри захотела надеть потрясающий бриллиантовый головной убор, ранее принадлежавший королеве Марии.

"Неподтвержденные дворцом — но не опровергнуты — нам сказали, что королева чувствовала, что она должна сказать "нет" первому выбору Меган", — отмечает автор.

Роскошная свадебная диадема была "хорошим изумрудным головным убором, который, по легендам, "происходит из России".

[ + – ] Меган Маркл в день свадьбы Фото: The Duke and Duchess of Sussex

В частности биограф рассказывает, что таинственная тиара "была одной из попавших в Виндзорские руки из "неопределенных" каналов — и за нераскрытую цену — после российской революции". Ведь в 1918 году вся российская императорская семья, включая царя Николая II, была убита, и некоторые драгоценности Романовых попали в Великобританию.

История диадемы, которую герцогиня надела на свадьбу, имеет сентиментальную связь с королевой Елизаветой и "вероятно, стоит, по меньшей мере, 2 миллиона фунтов стерлингов", — рассказывает еще один эксперт.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Головной убор в стиле бандо ранее принадлежал королеве Марии, которая была замужем за королем Георгом V и является бабушкой королевы Елизаветы II. А центральный камень на диадеме на самом деле является брошью, состоящей из 10 бриллиантов.

Ювелирный эксперт добавил, что тиара была создана в 1937 году, чтобы продемонстрировать блестящую брошь.

"Меган захотела эту тиару с изумрудами, а принц Гарри разозлился, когда им сказали, что она не может ее надеть", — отмечает эксперт.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Archwell

Впрочем, покойная королева Елизавета в своем заявлении о герцогах Сассекских отмечала, что "воспоминания могут отличаться".

Сама Меган Маркл говорила, что ей "очень повезло выбрать эту замечательную диадему-бандо в стиле ар-деко", добавив, что "это было просто идеально, потому что это было так чисто и просто". Принц Гарри также отмечал, что произведение "выглядит лучше всего".

Подытоживая скандал с российской тиарой, эксперт по королевским ювелирным изделиям Лорен Кина из The Court Jeweller отмечает, что общественность "никогда не узнает, как именно происходил процесс выбора тиары, потому что очень много информации о королевских драгоценностях хранится в секрете".

Напомним, на ком принц Гарри хотел жениться до Меган Маркл.

Также Фокус писал о том, почему Камилла Паркер-Боулз не надела свадебную диадему на свадьбу с королем Карлом ІІІ.