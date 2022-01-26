Стало известно, почему Камилла отказалась от диадемы на свадьбу с принцем Чарльзом

Диадема является одним из ключевых элементов свадебного наряда королевской невесты.

В апреле 2005 года Камилла Паркер-Боулз во время свадьбы с будущим королем Великобритании, принцем Чарльзом, отказалась от свадебной диадемы. И одной из причин стало то, что это был не первый брак Камиллы. Об этом пишет Hello Magazine.

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Тогда Камилла надела два нетрадиционных наряда — кремовое шелковое шифоновое платье с пальто, а затем сменила образ на бледно-голубое платье с длинными рукавами. К обоим нарядам герцогиня Корнуолльская добавила шляпы от британского модельера и дизайнера шляп Филипа Трейси, отказавшись от традиционной свадебной диадемы.

[ + – ] Свадьба принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз в 2005 году

Как известно, причинами такого отказа является то, что это был не первый брак Камиллы, как и для принца Чарльза, который до 1996 года был женат на принцессе Диане, от союза с которой у наследника британского престола остались два сына — Уильям и Гарри. В 1973 году Камилла вышла замуж за майора Эндрю Паркера-Боулза. На церемонию бракосочетания с первым мужем она надела традиционную свадебную диадему.

Отметим, что и принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы, отказалась от диадемы во время второй свадебной церемонии с сэром Тимоти Лоренсом в 1992 году.

Второй причиной является то, что брак Камиллы и Чарльза заключался не в церкви, что не скажешь о первом браке герцогини, во время которого Камилла и ее первый муж избрали католическую службу в Часовне гвардейцев в Лондоне. С Чарльзом Камилла провела гражданскую церемонию в Виндзоре, а затем молодожены получили благословение брака в часовне Святого Георгия.

[ + – ] Кейт Миддлтон в день своей свадьбы с принцем Уильямом Фото: Getty Images

Что касается других членов королевской семьи, то Кейт Миддлтон завершила свой свадебный образ диадемой с бриллиантом Cartier Halo от королевы-матери с 739 бриллиантами блестящей огранки, а Меган Маркл одолжила бриллиантовую тиару Queen Mary Diamond Bandeau у королевы, когда выходила замуж за принца Гарри 19 мая 2018 года.

Ранее Фокус писал об особенностях знакомства Камиллы Паркер-Боулз и сына Чарльза, принца Уильяма. Для встречи потребовался алкоголь.

Напомним, султан Брунея выдал замуж еще одну свою дочь.