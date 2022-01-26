Стало відомо, чому Камілла не надягнула весільну діадему на весілля з принцом Чарльзом

Діадема є одним з ключових елементів весільного наряду королівської нареченої.

У квітні 2005 року Камілла Паркер-Боулз під час весілля з майбутнім королем Великобританії, принцом Чарльзом, відмовилася від весільної діадеми. І однією з причин є те, що це був не перший шлюб Камілли. Про це пише Hello Magazine.

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Тоді Камілла надягла два нетрадиційні наряди — кремову шовкову шифонову сукню з пальтом, а згодом змінила образ на блідо-блакитну сукню з довгими рукавами. До обох нарядів герцогиня Корнуольська додала капелюхи від британського модельєра та дизайнера капелюхів Філіпа Трейсі, відмовившись від традиційної весільної діадеми.

[ + – ] Весілля принца Чарльза та Камілли Паркер-Боулз у 2005 році

Як відомо, причинами такої відмови є те, що це був не перший шлюб Камілли, як і для принца Чарльза, який до 1996 року був одружений з принцесою Діаною, від союзу з якою в спадкоємця британського престолу залишилося два сини — Вільям та Гаррі. У 1973 році Камілла вийшла заміж за майора Ендрю Паркера-Боулза. На церемонію одруження з першим чоловіком вона надягла традиційну діадему.

Зазначимо, що і принцеса Анна, донька королеви Єлизавети, відмовилася від діадеми під час своєї другої весільної церемонії із сером Тімоті Лоренсом у 1992 році.

Другою причиною, як пише видання, є те, що шлюб Камілли та Чарльза укладався не в церкві, що не скажеш про перший шлюб герцогині, під час якого Камілла та її перший чоловік обрали католицьку службу в Каплиці гвардійців у Лондоні. З Чарльзом Камілла провела цивільну церемонію у Віндзорі, та згодом молодята отримали благословення шлюбу в каплиці Святого Георгія.

[ + – ] Кейт Міддлтон у день свого весілля з принцом Вільямом Фото: Getty Images

Щодо інших членів королівської родини, то Кейт Міддлтон завершила свій весільний образ діадемою з діамантом Cartier Halo від королеви-матері з 739 діамантами блискучої огранки, а Меган Маркл позичила діамантову тіару Queen Mary Diamond Bandeau у королеви, коли виходила заміж за принца Гаррі 19 травня 2018 року.

Раніше Фокус писав про особливості знайомства Камілли Паркер-Боулз та сина Чарльза, принца Вільяма. Для зустрічі знадобився алкоголь.

Нагадаємо, султан Брунею видав заміж ще одну свою доньку.