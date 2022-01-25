Діамантові туфлі та золотий букет. Султан Брунею видав заміж ще одну дочку

36-річна принцеса Фадзілла вийшла заміж за загадкового бойфренда

У Брунеї цілий тиждень відзначали весілля ще однієї з дочок султана Хассанала Болкіаха. 36-річна принцеса Фадзілла Любабул вийшла заміж за свого коханого Аванга Абдуллу Набіля Махмуда Аль-Хашімі, про якого відомо лише те, що він дуже гарний і закоханий у принцесу. Знімки шикарного весілля, під час якого принцеса змінювала вбрання та прикраси, з'явилися в Instagram її брата, принца Абдула Матіна.

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Примітно, але принцеса, змінюючи вбрання, вибирала сукні більш європейського фасону, ніж ті, в яких виходили заміж її сестри. Зазвичай члени султанської родини Брунею одружуються в національних костюмах, багато прикрашених коштовним камінням і золотом.

Фото: Instagram tmski

Але вибравши модну сукню, принцеса доповнила її масивними прикрасами, туфлями, посипаними діамантами, та золотим букетом.

Принцеса Фадзілла – дочка 75-річного султана Бруне. Хассанала Болкіаха та його другої дружини, колишньої стюардеси Маріам Абдул Азіз. Принцеса закінчила Кінгстонський університет, є дев'ятою з 12 дітей султана, обожнює нетбол і обіймає посаду капітана національної збірної, а також бореться за реформи в охороні здоров'я.

Про її чоловіка невідомо нічого. Лише один із брунейських журналів мимохіть згадав про нього, назвавши "красивим іноземцем".

[ + – ] Весілля брунейської принцеси Фадзілли Любабул Фото: Instagram tmski [ + – ] Весілля брунейської принцеси Фадзілли Любабул Фото: Instagram tmski

Весільні урочистості розпочалися ще 16 січня з церемонії, на якій султан офіційно благословив молодят. Релігійна частина одруження відбулася минулого четверга.

На церемонії, що відбулася в мечеті Омара Алі Сайфуддієна, наречений вимовляв свої клятви перед чоловіками із султанської сім'ї, включаючи султана, який виступав як представник своєї дочки на весіллі. Церемонія була відзначена салютом із 17 гармат.

Напередодні урочистості продовжились у великій позолоченій залі султанського палацу. Причому позолочений – це не стилістична фігура. Стіни залу та двері вкриті золотом, а в килим уплетені золоті нитки.

Фото: Instagram tmski

Фото: Instagram tmski

[ + – ] Весілля брунейської принцеси Фадзілли Любабул Фото: Instagram tmski

На церемонії наречену підтримав її рідний брат – 30-річний принц Абдул Матін, найпопулярніший холостяк султанської родини та зірка соцмереж.

У них також є сестра Аземах Німатул Болкіах, 37 років, а брат, принц Азім, зірка вечірок і голлівудський продюсер, помер у 2020 році у віці 38 років.

Нагадаємо, раніше Фокус розбирався, хто є хто в сім'ї султана Болкіаха, який має колосальний статок, величезну колекцію суперкарів і величезний палац.