20 мільярдів та секс-вечірки. Що ми знаємо про сім'ю султана Брунею

Статок Хассанала Болкіаха оцінюється в 20 мільярдів доларів, у нього було три дружини і ходять чутки про його секс-вечірки.

Про сім'ю султана Брунею, та й у принципі про сам Бруней новини в пресі з'являються нечасто. Адже султан Хассанал Болкіах — володар величезного статку, який оцінюється в 20 мільярдів доларів, у його гаражі кілька тисяч дорогих машин, його палац потрапив до книги рекордів Гіннесса як найбільший палац у світі, а ще в нього було три дружини. Але на престолі втрималася лише одна.

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Також султан любить своїх дітей і для кожного з них, хто вирішував одружитися – влаштовував грандіозну урочистість, на якій виступали світові зірки, а вбрання нареченого та нареченої були буквально всипані діамантами. Це, до речі, ще один привід, через який Брунею згадують у пресі – приголомшлива розкіш.

Крім цього, султана засуджували за те, що у 2019 році Болкіах виступив з ініціативою ввести страти за подружню зраду та гомосексуальні відносини, а також покарання через відсікання кінцівки за крадіжку. В ООН ініціативу султана не прийняли, актор Джордж Клуні закликав бойкотувати готелі, якими володіє сім'я султана, і султан як людина світська все ж таки відмовився від своєї ідеї. До речі, сім'я султана володіє мережею розкішних готелів The Dorchester Hotel, готелем Beverly Hills у Лос-Анджелесі та Plaza Athénée у Парижі, а також 150 будинками у 12 країнах світу. Так, у Лондоні сім'я султана володіє трьома особняками St John's Lodge. Також їм належить низка компаній, наприклад, лондонський ювелірний будинок Asprey, який був куплений за нечувані 385 мільйонів доларів у 1995 році. З чуток, це сталося, коли виявилося, що сім'я султана занадто багато грошей витрачає на коштовності.

Фокус з'ясував усе, що відомо про султана Брунею, членів його сім'ї та нечасті, але гучні скандали, що траплялися в цій крихітній державі.

Трохи історії

Бруней — держава на острові Калімантан (Борнео), що межує з Малайзією, причому вона розділена на дві частини малайської території. Місцеві жителі вважають за краще не перетинати кордон, а потрапляти з частини країни до іншої її частини на човнах.

Столиця і найбільше місто — Бандар-Сері-Бегаван. Поруч із ним розташований палац султана, найбільший у світі. Він займає площу 200 тисяч квадратних метрів. Для порівняння, площа всього Ватикану становить 490 тисяч квадратних метрів. У палаці Нурул-Іман (Палаці віри та світла) 1788 кімнат, 257 ванних кімнат, 18 ліфтів, 44 сходинки, п'ять басейнів, стайні на 200 коней, мечеть на півтори тисячі вірян, поле для гри в поло та підземний гараж.

[ + – ] Прогулянка вулицями брунейської столиці

Автомобілі – це пристрасть султана. З чуток – їх близько 9 тисяч. У його колекції 600 автомобілів Rolls Royce, понад 300 Ferrari, 134 Koenigeggs, 11 McLaren F1, 6 Dauer Porsche 962 LM та кілька розкішних Jaguar. Він відомий тим, що має розкішні приватні літаки Boeing 747-400 і Airbus 340-200, які сам пілотує.

Населення Брунею – 437 тисяч мешканців. Живе країна за рахунок продажу нафти та газу. Бруней отримав повну незалежність 1 січня 1984 року, після 96 років перебування у статусі протекторату Великобританії. Бруней — конституційна монархія (султанат), що входить до складу британської Співдружності.

Султан Хассанал Болкіах

Султану 75 років, і його повне ім'я не поміститься на жодній візитівці: Султан Хаджі Хассанал Болкіах Муїзз уд-Дін Ваддаулах ібні аль-Мархум Султан Хаджі Омар Алі Саїф уд-Дін Саад уль-Хаір уа уд-Дін.

Він закінчив інститут "Вікторія" в Куала-Лумпурі (Малайзія) та Королівську військову академію у британському Сандхерсті.

Був коронований у 1968 році. Болкіах також є одночасно султаном, прем'єр-міністром, міністром оборони, міністром фінансів та економіки, міністром закордонних справ та релігійним лідером.

Він одержимий колекціонуванням автомобілів, причому користується від сили сотнею з них. Інші просто стоять у чудово обладнаних гаражах, розділені за марками. Також любить гру в поло. Спеціальних аргентинських поні для цієї гри привозили до країни літаками.

[ + – ] Султан Брунею з двома своїми дружинами на прийомі у Букінгемському палаці Фото: Getty Images

У Болкіаха було три дружини. Законом це не заборонено. Але в результаті на престолі втрималася лише одна – найперша. Анак Салеха – далека родичка султана, у них шестеро дітей – чотири принцеси та два принці.

1981-го султан одружився зі стюардесою Маріам Абдул-Азіз, 2005-го з тележурналісткою Азріназ Мазхар Хакім. Але обидва шлюби закінчилися розлученнями — і друга, і третя дружина втратили всі титули. Загалом у султана 12 дітей, про яких майже нічого невідомо.

[ + – ] Султан Брунею зі своїми синами Фото: Instagram tmski

Султан відомий своїми непомірними витратами та розкішним способом життя. Відомо, що під час гри в поло з принцом Чарльзом він якось відправив гелікоптер за новими чоботями, якому лише треба було перелетіти через поле для гри.

А під час шопінгу в Європі султана супроводжувала добра сотня почту та охоронців, коли він сотнями купував дизайнерські костюми.

Джефрі Болкіах

Брат султана, який прославився численними секс-скандалами. У принца — п'ять дружин, з двома він встиг розлучитися. Також має 18 дітей. Кілька років тому стало відомо, що Джефрі має цілий гарем із красунь.

[ + – ] Принц Джефрі Болкіах під час судових розглядів у США Фото: Getty Images

У 1997 Міс США 1992 Шеннон Маркетик звернулася до суду з позовом на 90 мільйонів доларів, звинувативши султана і його брата в тому, що її тримали в сексуальному рабстві. Вона розповіла, що в агенції з працевлаштування їй запропонували роботу, яка передбачала участь в офіційних заходах у Брунеї з оплатою в три тисячі доларів на день. Але натомість їй доводилося годинами танцювати на вечірках, вживати наркотики і спати, з ким накажуть.

Суд закінчився нічим, і справу зам'яли. Ще одна модель, Джилліан Лорен, також побувала в гаремі Джефрі і написала про це книгу "Деякі дівчата: моє життя в гаремі", яка побачила світ у 2010 році. Джилліан у своєму романі стверджувала, що всі дівчата з гарему перебували там добровільно та за щедру оплату. Вона згадувала, що там було повно моделей і акторок зі США та Європи. Вони укладали мінімальний контракт на три тижні і після його закінчення або виїжджали додому, або залишалися в гаремі.

Джилліан описувала мармуровий палац у парку, де мешкали дівчата. Територія була настільки велика, що нею переміщалися на гольф-машинках. Причому багато дівчат, проживши кілька років у гаремі, так жодного разу і не зустрічалися з принцом. А до їхніх послуг були салон краси, зал для фітнесу та чудовий СПА. Найчастіше вони просто були присутні на вечірках. За цю "нелегку" працю вони отримували по 20 тисяч доларів на тиждень та інші приємні подарунки, зокрема й коштовності.

[ + – ] Сім'я султана Брунею на матчі з поло Фото: Instagram tmski

Джефрі обіймав посаду міністра фінансів Брунею з 1986 по 1997 рік і керував Брунейським інвестиційним агентством (BIA), відповідаючи за доходи від продажу нафти та газу. Але в 1998 році його інвестиційна фірма Amadeo збанкрутувала, заборгувавши США 10 мільярдів доларів. Марнотратного принца звинуватили в розкраданні державних коштів та усунули з усіх посад. Після довгих судових розглядів султан усе ж таки пробачив брата і у 2010 році йому дозволили повернутися до Брунею. А ось у Велику Британію, де в нього є кілька розкішних будинків, принцу Джефрі хід заборонений.

З того часу про принца нічого не чути, він перестав з'являтися на публіці.

Спадкоємний принц Аль-Мухтаді Білла Болкіах

Народився принц у 1974 році. Він не старша дитина в сім'ї, але до нього народжувалися дівчатка, а вони трон не успадковують, так що Аль-Мухтаді пощастило — він успадкує і трон, і мільярдний стан.

Поки принц обіймає одразу кілька посад — старшого міністра при канцелярії прем'єр-міністра та генерала збройних сил, він здобув чудову освіту, обожнює грати в поло і вдало одружився.

Його весілля стало найшикарнішою подією 2004 року та однією з небагатьох брунейських новин, що висвітлювалися у світовій пресі.

Його обраницею стала 17-річна Пенгірану Анак Сара, яку він знав ще зі школи. Весілля пройшло з розмахом – молодята каталися на золотому автомобілі, за яким слідував кортеж зі ста лімузинів, наречена кілька разів міняла вбрання, її черевички були прикрашені діамантами, а весільний букет був із чистого золота.

[ + – ] Весілля спадкоємного принца Аль-Мухтаді Білла Болкіаха Фото: Getty Images

На весіллі були присутні прем'єри Малайзії та Сінгапуру, президенти Індонезії та Філіппін та королівські особи з усієї Азії. Британську королеву представляв герцог Глостерський.

Наразі про принца мало що чути, відомо лише, що в нього народилося четверо дітей: дві принцеси і два принци, один з яких вважається спадкоємцем.

Про Пенгірану Анак відомо, що вона захоплюється музикою та театром, любить спорт і служила в брунейській армії.

Принцеса Маджида Болкіах

Маджида – одна із старших сестер спадкоємного принца Аль-Мухтаді. І відомо про неї стало лише після грандіозного весілля. Принцеса, як і інші члени родини султана, не є надто публічною особою. Хоча відомо, що вона народилася 16 березня 1976 року, здобула вищу освіту в Університеті Бруней-Даруссалам, ступінь магістра — у Королівському коледжі Лондона.

[ + – ] Весілля принцеси Маджиди Болкіах Фото: Getty Images

У Брунеї вона займається екологічними проєктами, а у 2007 році вона вийшла заміж за державного чиновника Хайрула Халіла. Він молодший за свою дружину на два роки, і наразі пара виховує двох дітей.

На весілля принцеса прибула на золотому Rolls-Royce і хизувалась національним парчовим вбранням. На ній була золота тіара та туфлі в діамантах. Одне слово, це було звичайне весілля члена брунейської султанської родини.

Принц Хаджі Абдул Азім

Син султана Болкіаха від його другої дружини і, мабуть, найвідоміший уродженець Брунею. Принц Азім помер у 2020 році. Йому було 38 років і причини його смерті не розголошуються. На відміну від своїх братів та сестер, він був великим любителем вечірок та світських тусовок і прославився не надмірними витратами, а продюсуванням фільмів. Його ім'я значиться в титрах картин "Щасливий принц" із Рупертом Евереттом про життя Оскара Вайльда, "Ти — не ти" з Гіларі Свенк та кількох інших.

Принц Азім був четвертим у черзі на престол, але в Брунеї він майже не з'являвся, воліючи проводити час у США.

Він дружив з Памелою Андерсон, Джоан Коллінз та Мераєю Кері. Ходили також чутки про його гомосексуальну орієнтацію. Він не був одруженим і ні з ким не зустрічався.

[ + – ] Принц Азім (праворуч) зі своїм братом принцом Абдулом Фото: Instagram tmski

Тіло принца було того ж дня доставлено на батьківщину, де після похоронних обрядів він упокоївся в королівському мавзолеї Бандар-Сері-Бегавана. З того ж дня в султанаті було оголошено семиденну жалобу — на згадку про принца всі державні прапори приспущені.

Принц Абдул Матін

Брат покійного принца Азіма та син султана Болкіаха від його другої дружини. Принц Абдул — справжня знаменитість у себе на батьківщині та за кордоном. 2016-го його назвали найзавиднішим нареченим світу, а 2017-го – найкрасивішим принцом.

Фото: Instagram tmski Фото: Instagram tmski Фото: Instagram tmski [ + – ] Принц Абдул із матір'ю Фото: Instagram tmski Фото: Instagram tmski

У 2011 році брунейський принц закінчив військову академію в Сандхерсті, отримав бакалаврський диплом Королівського коледжу Лондона та ступінь магістра в підрозділі Лондонського університету – Школі східних та африканських досліджень.

Нині принц активний у соцмережах, захоплюється грою в поло та навіть заснував свій бренд спортивного одягу Jab Gym. Він володіє французькою, італійською, англійською та арабською мовами.

[ + – ] Принц Абдул з батьком на інтронізації японського імператора Нарухіто

Принц Абдул ще не одружений і в рідкісних інтерв'ю заявляє, що його приваблюють "прості дівчата".