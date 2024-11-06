Принц Брунею Абдул Матін привітав дружину з 30-річчям (фото)

Принц Абдул Матін та принцеса Аніша Росна одружилися на початку 2024 року. Кохана сина султана Брунею родом з Великої Британії.

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33-річний принц Брунею Абдул Матін привітав з днем народження свою дружину Анішу Росну. Знімками з коханою він поділився в Instagram.

"З днем народження, Ніші", — написав Абдул Матін.

6 листопада 2024 принцесі виповнилося 30 років. Вона народилася у Великій Британії.

На першому фото іменинниця позувала сама, дивлячись в бік, а на другому принц Брунею та його дружина сиділи в авто.

"З днем народження, принцеса Ніші", "Бажаю Її Величності дуже щасливого та благословенного дня народження", "З днем народження, будь завжди щаслива", — приєднуються до привітань користувачі мережі.

Принцеса Аніша Росна

Зазначимо, що принц Брунею Абдул Матін оголосив про свої заручини з Анішею Росною в грудні 2023 року, шокувавши своїх фанатів, адже тривалий час його вважали завидним та багатим холостяком. Батько Абдула, султан Брунею — один із найбагатших чоловіків у світі: його статки перевищують 23 мільярди доларів. До того ж він володіє колекцією дорогих машин, які зберігає у своєму величезному гаражі.

Принц Абдул — четвертий син і десята дитина султана Хассанала Болкіаха і його колишньої другої дружини Маріам Абдул Азіз.

Нагадаємо, принц Брунею відвідав з дружиною Мекку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сім'ю султана Брунею і його нечувані статки.