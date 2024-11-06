Принц Брунея Абдул Матин поздравил жену с 30-летием (фото)

Принц Абдул Матин и принцесса Аниша Росна поженились в начале 2024 года. Возлюбленная сына султана Брунея родом из Великобритании.

Related video

33-летний принц Брунея Абдул Матин поздравил с днем рождения свою жену Анишу Росну. Снимками с возлюбленной он поделился в Instagram.

"С днем рождения, Ниши", — написал Абдул Матин.

6 ноября 2024 года принцессе исполнилось 30 лет. Она родилась в Великобритании.

На первом фото именинница позировала сама, глядя в сторону, а на втором принц Брунея и его жена сидели в авто.

"С днем рождения, принцесса Ниши", "Желаю Ее Величеству очень счастливого и благословенного дня рождения", "С днем рождения, будь всегда счастлива", — присоединяются к поздравлениям пользователи сети.

Принцесса Аниша Росна

Отметим, что принц Брунея Абдул Матин объявил о своей помолвке с Анишей Росной в декабре 2023 года, шокировав своих фанатов, ведь долгое время его считали завидным и богатым холостяком. Отец Абдула, султан Брунея — один из самых богатых мужчин в мире: его состояние превышает 23 миллиарда долларов. К тому же он владеет коллекцией дорогих машин, которые хранит в своем огромном гараже.

Принц Абдул — четвертый сын и десятый ребенок султана Хассанала Болкиаха и его бывшей второй жены Мариам Абдул Азиз.

Напомним, принц Брунея посетил с женой Мекку.

Напомним, ранее Фокус писал о семье султана Брунея и его баснословном состоянии.