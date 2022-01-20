20 миллиардов и секс-вечеринки. Что мы знаем о семье султана Брунея

Состояние Хассанала Болкиаха оценивается в 20 миллиардов долларов, у него было три жены и ходят слухи о его секс-вечеринках

О семье султана Брунея, да и в принципе о самом Брунее новости в прессе появляются нечасто. А ведь султан Хассанал Болкиах обладатель огромного состояния, которое оценивается в 20 миллиардов долларов, в его гараже несколько тысяч дорогих машин, его дворец попал в книгу рекордов Гиннесса, как самый большой дворец в мире, а еще у него было три жены. Но на престоле удержалась только одна.

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Также султан любит своих детей и для каждого из них, который решал сочетаться браком – устраивал грандиозное торжество, на котором выступали мировые звезды, а наряды жениха и невесты были буквально усыпаны бриллиантами. Это, к слову, еще один повод, по которому Бруней упоминают в прессе – ошеломляющая роскошь.

Кроме этого, султана осуждали за то, что в 2019 году Болкиах выступил с инициативой ввести смертные казни за супружескую измену и гомосексуальные отношения, а также наказание через отсечение конечности за кражу. В ООН инициативу султана не приняли, актер Джордж Клуни призвал бойкотировать отели, которыми владеет семья султана и, султан, как человек светский, все же отказался от своей идеи. К слову, семья султана владеет сетью роскошных отелей The Dorchester Hotel , отелем Beverly Hills в Лос-Анджелесе и Plaza Athénée в Париже, а также 150 домами в 12 странах мира. Так, в Лондоне семья султана владеет тремя особянками St John’s Lodge. Также им принадлежит ряд компаний, например, лондонский ювелирный дом Asprey, котоырй был куплен за баснословные 385 миллионов долларов в 1995 году. По слухам, это произошло когда оказалось, что семья султана слишком много денег тратит на драгоценности.

Фокус выяснил, все, что известно о султане Брунея, членах его семьи и нечастых, но громких скандалах, что случались в этом крохотном государстве.

Немного истории

Бруней – государство на острове Калимантан (Борнео), граничит с Малайзией, причем оно разделено на две части малайской территорией. Местные жители предпочитают не пересекать границу, а попадать из части страны в другую ее часть на лодках.

Столица и крупнейший город — Бандар-Сери-Бегаван. Рядом с ним расположен дворец султана, самый большой в мире. Он занимает площадь в 200 тысяч квадратных метров. Для сравнения площадь всего Ватикана составляет 490 тысяч квадратных метров. Во двореце Нурул-Иман (Двореце веры и света) 1788 комнат, 257 ванных, 18 лифтов, 44 лестницы, пять бассейнов, конюшни на 200 лошадей, мечеть на полторы тысячи верующих, поле для игры в поло и подземный гараж.

[ + – ] Прогулка по улицам брунейской столицы

Автомобили – это страсть султана. По слухам – их около 9 тысяч. В его коллекции 600 автомобилей Rolls Royce, более 300 Ferrari, 134 Koenigeggs, 11 McLaren F1, 6 Dauer Porsche 962 LM и несколько роскошных Jaguar. Он известен тем, что владеет роскошными частными самолетами Boeing 747-400 и Airbus 340-200, которые сам пилотирует.

Население Брунея – 437 тысяч человек. Живет страна за счет продажи нефти и газа. Бруней получил полную независимость 1 января 1984, после 96 лет пребывания в статусе протектората Великобритании. Бруней — конституционная монархия (султанат), входящая в состав британского Содружества.

Султан Хассанал Болкиах

Султану 75 лет и его полное имя не поместится ни на одной визитке: Султан Хаджи Хассанал Болкиах Муизз уд-Дин Ваддаулах ибни аль-Мархум Султан Хаджи Омар Али Саиф уд-Дин Саад уль-Хаир уа уд-Дин.

Он окончил институт "Виктория" в Куала-Лумпуре (Малайзия) и Королевскую военную академию в британском Сандхерсте.

Был коронован в 1968 году. Болкиах также является одновременно султаном, премьер-министром, министром обороны, министром финансов и экономики, министром иностранных дел и религиозным лидером.

Он одержим коллекционированием автомобилей, причем пользуется от силы сотней из них. Остальные просто стоят в прекрасно оборудованных гаражах, разделенные по маркам. Также любит игру в поло. Специальных аргентинских пони для этой игры привозили в страну самолетами.

[ + – ] Султан Брунея с двумя своими женами на приеме в Букингемском дворце Фото: Getty Images

У Болкиаха было три жены. Законом это не запрещено. Но в итоге на престоле удержалась только одна – самая первая. Анак Салеха – дальняя родственница султана, у них шестеро детей – четыре принцессы и два принца.

В 1981-м султан женился на стюардессе Мариам Абдул-Азиз, в 2005-м на тележурналистке Азриназ Мазхар Хаким. Но оба брака закончились разводами и вторая и третья жена лишились всех титулов. Всего у султана 12 детей, о которых почти ничего неизвестно.

[ + – ] Султан Бурнея со своими сыновьями Фото: Instagram tmski

Султан известен своими непомерными тратами и роскошным образом жизни. Известно, что во время игры в поло с принцем Чарльзом он как-то отправил вертолет за новыми сапогами, которому всего лишь нужно было перелететь через поле для игры.

А во время шопинга в Европе султана сопровождала добрая сотня свиты и охранников, когда он сотнями покупал дизайнерские костюмы.

Джефри Болкиах

Брат султана, прославившися многочисленными секс-скандалами. У принца – пять жен, с двумя он успел развестись. Также у него 18 детей. Несколько лет назад стало известно, что Джефри содержит целый гарем из красавиц.

[ + – ] Принц Джефри Болкиах во время судебных разбирательств в США Фото: Getty Images

В 1997 году Мисс США 1992 года Шеннон Маркетик обратилась в суд с иском на 90 миллионов долларов, обвинив султана и его брата в том, что ее держали в сексуальном рабстве. Она рассказала, что в агентстве по трудоустройству ей предложили работу, которая предполагала участие в официальных мероприятиях в Брунее с оплатой в три тысячи долларов в день. Но вместо этого ей приходилось часами плясать на вечеринках, употреблять наркотики и спать с кем прикажут.

Суд закончился ничем, и дело замяли. Еще одна модель, Джиллиан Лорен, также побывала в гареме Джефри и написала об этом книгу "Некоторые девушки: моя жизнь в гареме", которая увидела свет в 2010 году. Джиллиан в своем романе утверждала, что все девушки из гарема находились там добровольно и за щедрую оплату. Она упоминала, что там было полно моделей,в едущих и актрис из США и Европы. Они заключали минимальный контракт на три недели и по его истечении либо уезжали домой, либо оставались в гареме.

Джиллиан описывала мраморный дворец в парке, где жили девушки. Территория была столь обширна, что по ней перемещались на гольф-машинках. Причем многие девушки, прожив несколько лет в гареме, так ни разу и не встречались с принцем. А к их услугам были салон красоты, зал для фитнесса и отличный СПА. Чаще всего они просто присутствовали на вечеринках. За этот "нелегкий" труд они получали по 20 тысяч долларов в неделю и прочие приятные подарки, в том числе и драгоценности.

[ + – ] Семья султана Брунея на матче по поло Фото: Instagram tmski

Джефри занимал пост министра финансов Брунея с 1986 по 1997 год и руководил Брунейским инвестиционным агентством (BIA), отвечая за доходы от продажи нефти и газа. Но в 1998 году его инвестиционная фирма Amadeo обанкротилась, задолжав США 10 миллиардов долларов. Расточительного принца обвинили в хищении государственных средств и отстранили от всех должностей. После долгих судебных разбирательств султан все же простил брата и в 2010 году ему позволили вернуться в Бруней. А вот в Великобританию, где у него есть пара шикарных домов, принцу Джефри ход заказан.

С той поры про принца ничего не слышно, он перестал появляться на публике.

Наследный принц Аль-Мухтади Билла Болкиах

Родился принц в 1974 году. Он не старший ребенок в семье, но до него рождались девочки, а они трон не наследуют, так что Аль-Мухтади крупно повезло – он унаследует и трон и миллиардное состояние.

Пока принц занимает сразу несколько должностей — старшего министра при канцелярии премьер-министра и генерала вооруженных сил, он получил прекрасное образование, обожает играть в поло и удачно женился.

Его свадьба стала самым шикарным событием 2004 года и одной из немногих брунейских новостей, что освещались в мировой прессе.

Его избранницей стала 17-летняя Пенгиран Анак Сара, которую он знал еще со школы. Свадьба прошла с размахом – молодожены катались на золотом автомобиле, за которым следовал кортеж из ста лимузинов, невеста несколько раз меняла наряды, ее туфельки были украшены бриллиантами, а свадебный букет был из чистого золота.

[ + – ] Свадьба наследного принца Аль-Мухтади Билла Болкиаха Фото: Getty Images

На свадьбе присутствовали премьеры Малайзии и Сингапура, президенты Индонезии и Филиппин и королевские особы со всей Азии. Британскую королеву представлял герцог Глостерский.

Сейчас про принца мало что слышно, известно лишь, что него родились четверо детей: две принцессы и два принца, один из которых считается наследником.

Про Пенгиран Анак известно, что она увлекается музыкой и театром, любит спорт и служила в брунейской армии.

Принцесса Маджида Болкиах

Маджида – одна из старших сестер насдледного принца Аль-Мухтади. И известно про нее стало только после грандиозной свадьбы. Принцесса, как и прочие члены семьи султана, не слишком публичная особа. Хотя известно, что она родилась 16 марта 1976 года, получила высшее образование в Университете Бруней-Даруссалам, степень магистра — в Королевском колледже Лондона.

[ + – ] Свадьба принцессы Маджиды Болкиах Фото: Getty Images

В Брунее она занимается экологическими проектами, а в 2007 году она вышла замуж за государственного чиновника Хайрула Халила. Он младше своей супруги на два года и сейчас пара воспитывает двоих детей.

На свадьбу принцесса прибыла на золотом Rolls-Royce и щеголяла национальным парчовым нарядом. На ней была золотая тиара и туфли в бриллиантах. Словом, это была обычная свадьба члена брунейской султанской семьи.

Принц Хаджи Абдул Азим

Сын султана Болкиаха от его второй жены и, пожалуй, самый известный уроженец Брунея. Принц Азим скончался в 2020 году. Ему было 38 лет и причины его смерти не разглашаются. В отличие от своих братьев и сестер он был большим любителем вечеринок и светских тусовок и прославился не непомерными тратами, а продюсированием фильмов. Его имя значится в титрах картин "Счастливый принц" с Рупертом Эвереттом про жизнь Оскара Уайльда, "Ты – не ты" с Хилари Суонк и нескольких других.

Принц Азим был четвертым в очереди на престол, но в Брунее он почти не появлялся, предпочитая проводить время в США.

Он дружил с Памелой Андерсон, Джоан Коллинз и Мэрайей Кэри. Ходили также слухи о его гомосексуальной ориентации. Он не был женат и ни с кем не встречался.

[ + – ] Принц Азим (справа) со своим братом принцем Абдулом Фото: Instagram tmski

Тело принца было в тот же день доставлено на родину, где после погребальных обрядов он упокоился в королевском мавзолее Бандар-Сери-Бегавана. С того же дня в султанате был объявлен семидневный траур — в память о принце все государственные флаги приспущены.

Принц Абдул Матин

Брат покойного принца Азима и сын султана Болкиаха от его второй жены. Принц Абдул – настоящая знаменитость у себя на родине и за границей. В 2016-м его назвали самым завидным женихом мира, а в 20170-м – самым красивым принцем.

Фото: Instagram tmski Фото: Instagram tmski Фото: Instagram tmski [ + – ] Принц Абдул с матерью Фото: Instagram tmski Фото: Instagram tmski

В 2011 году брунейский принц окончил военную академию в Сандхерсте, получил бакалаврский диплом Королевского колледжа Лондона и степень магистра в подразделении Лондонского университета — Школе восточных и африканских исследований.

Сейчас принц активен в соцсетях, увлекается игрой в поло и даже основал свой бренд спортивной одежды Jab Gym. Он владеет французским, итальянским, английским и арабским языками.

[ + – ] Принц Абдул с отцом на интронизации японского императора Нарухито

Принц Абдул все еще не женат и в редких интервью заявляет, что его привлекают "простые девушки".