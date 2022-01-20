Разделы
Материалы
Стиль жизни

20 миллиардов и секс-вечеринки. Что мы знаем о семье султана Брунея

Дарья Бережная
273
Хассанал Болкиах, Аль-Мухтади Билла Болкиах, султан брунея, бруней, джефри болкиах, принц абдул, принц азим, брунейский принц, свадьба бруней
Фото: Getty Images | Султан Хассанал Болкиах во время празднования 50-летия на троне

Состояние Хассанала Болкиаха оценивается в 20 миллиардов долларов, у него было три жены и ходят слухи о его секс-вечеринках

О семье султана Брунея, да и в принципе о самом Брунее новости в прессе появляются нечасто. А ведь султан Хассанал Болкиах обладатель огромного состояния, которое оценивается в 20 миллиардов долларов, в его гараже несколько тысяч дорогих машин, его дворец попал в книгу рекордов Гиннесса, как самый большой дворец в мире, а еще у него было три жены. Но на престоле удержалась только одна.

Также султан любит своих детей и для каждого из них, который решал сочетаться браком – устраивал грандиозное торжество, на котором выступали мировые звезды, а наряды жениха и невесты были буквально усыпаны бриллиантами. Это, к слову, еще один повод, по которому Бруней упоминают в прессе – ошеломляющая роскошь.

Кроме этого, султана осуждали за то, что в 2019 году Болкиах выступил с инициативой ввести смертные казни за супружескую измену и гомосексуальные отношения, а также наказание через отсечение конечности за кражу. В ООН инициативу султана не приняли, актер Джордж Клуни призвал бойкотировать отели, которыми владеет семья султана и, султан, как человек светский, все же отказался от своей идеи. К слову, семья султана владеет сетью роскошных отелей The Dorchester Hotel , отелем Beverly Hills в Лос-Анджелесе и Plaza Athénée в Париже, а также 150 домами в 12 странах мира. Так, в Лондоне семья султана владеет тремя особянками St John’s Lodge. Также им принадлежит ряд компаний, например, лондонский ювелирный дом Asprey, котоырй был куплен за баснословные 385 миллионов долларов в 1995 году. По слухам, это произошло когда оказалось, что семья султана слишком много денег тратит на драгоценности.

Фокус выяснил, все, что известно о султане Брунея, членах его семьи и нечастых, но громких скандалах, что случались в этом крохотном государстве.

Немного истории

Бруней – государство на острове Калимантан (Борнео), граничит с Малайзией, причем оно разделено на две части малайской территорией. Местные жители предпочитают не пересекать границу, а попадать из части страны в другую ее часть на лодках.

Столица и крупнейший город — Бандар-Сери-Бегаван. Рядом с ним расположен дворец султана, самый большой в мире. Он занимает площадь в 200 тысяч квадратных метров. Для сравнения площадь всего Ватикана составляет 490 тысяч квадратных метров. Во двореце Нурул-Иман (Двореце веры и света) 1788 комнат, 257 ванных, 18 лифтов, 44 лестницы, пять бассейнов, конюшни на 200 лошадей, мечеть на полторы тысячи верующих, поле для игры в поло и подземный гараж.

Прогулка по улицам брунейской столицы

Автомобили – это страсть султана. По слухам – их около 9 тысяч. В его коллекции 600 автомобилей Rolls Royce, более 300 Ferrari, 134 Koenigeggs, 11 McLaren F1, 6 Dauer Porsche 962 LM и несколько роскошных Jaguar. Он известен тем, что владеет роскошными частными самолетами Boeing 747-400 и Airbus 340-200, которые сам пилотирует.

Население Брунея – 437 тысяч человек. Живет страна за счет продажи нефти и газа. Бруней получил полную независимость 1 января 1984, после 96 лет пребывания в статусе протектората Великобритании. Бруней — конституционная монархия (султанат), входящая в состав британского Содружества.

Султан Хассанал Болкиах

Султану 75 лет и его полное имя не поместится ни на одной визитке: Султан Хаджи Хассанал Болкиах Муизз уд-Дин Ваддаулах ибни аль-Мархум Султан Хаджи Омар Али Саиф уд-Дин Саад уль-Хаир уа уд-Дин.

Он окончил институт "Виктория" в Куала-Лумпуре (Малайзия) и Королевскую военную академию в британском Сандхерсте.

Был коронован в 1968 году. Болкиах также является одновременно султаном, премьер-министром, министром обороны, министром финансов и экономики, министром иностранных дел и религиозным лидером.

Он одержим коллекционированием автомобилей, причем пользуется от силы сотней из них. Остальные просто стоят в прекрасно оборудованных гаражах, разделенные по маркам. Также любит игру в поло. Специальных аргентинских пони для этой игры привозили в страну самолетами.

султан брунея, королева елизавета, принц филипп
Султан Брунея с двумя своими женами на приеме в Букингемском дворце
Фото: Getty Images

У Болкиаха было три жены. Законом это не запрещено. Но в итоге на престоле удержалась только одна – самая первая. Анак Салеха – дальняя родственница султана, у них шестеро детей – четыре принцессы и два принца.

В 1981-м султан женился на стюардессе Мариам Абдул-Азиз, в 2005-м на тележурналистке Азриназ Мазхар Хаким. Но оба брака закончились разводами и вторая и третья жена лишились всех титулов. Всего у султана 12 детей, о которых почти ничего неизвестно.

султан брунея, бруней, дети
Султан Бурнея со своими сыновьями
Фото: Instagram tmski

Султан известен своими непомерными тратами и роскошным образом жизни. Известно, что во время игры в поло с принцем Чарльзом он как-то отправил вертолет за новыми сапогами, которому всего лишь нужно было перелететь через поле для игры.

А во время шопинга в Европе султана сопровождала добрая сотня свиты и охранников, когда он сотнями покупал дизайнерские костюмы.

Джефри Болкиах

Брат султана, прославившися многочисленными секс-скандалами. У принца – пять жен, с двумя он успел развестись. Также у него 18 детей. Несколько лет назад стало известно, что Джефри содержит целый гарем из красавиц.

принц джефри болкиах, султан брунея, бруней
Принц Джефри Болкиах во время судебных разбирательств в США
Фото: Getty Images

В 1997 году Мисс США 1992 года Шеннон Маркетик обратилась в суд с иском на 90 миллионов долларов, обвинив султана и его брата в том, что ее держали в сексуальном рабстве. Она рассказала, что в агентстве по трудоустройству ей предложили работу, которая предполагала участие в официальных мероприятиях в Брунее с оплатой в три тысячи долларов в день. Но вместо этого ей приходилось часами плясать на вечеринках, употреблять наркотики и спать с кем прикажут.

Суд закончился ничем, и дело замяли. Еще одна модель, Джиллиан Лорен, также побывала в гареме Джефри и написала об этом книгу "Некоторые девушки: моя жизнь в гареме", которая увидела свет в 2010 году. Джиллиан в своем романе утверждала, что все девушки из гарема находились там добровольно и за щедрую оплату. Она упоминала, что там было полно моделей,в едущих и актрис из США и Европы. Они заключали минимальный контракт на три недели и по его истечении либо уезжали домой, либо оставались в гареме.

Джиллиан описывала мраморный дворец в парке, где жили девушки. Территория была столь обширна, что по ней перемещались на гольф-машинках. Причем многие девушки, прожив несколько лет в гареме, так ни разу и не встречались с принцем. А к их услугам были салон красоты, зал для фитнесса и отличный СПА. Чаще всего они просто присутствовали на вечеринках. За этот "нелегкий" труд они получали по 20 тысяч долларов в неделю и прочие приятные подарки, в том числе и драгоценности.

бруней, султан, семья султана брунея
Семья султана Брунея на матче по поло
Фото: Instagram tmski

Джефри занимал пост министра финансов Брунея с 1986 по 1997 год и руководил Брунейским инвестиционным агентством (BIA), отвечая за доходы от продажи нефти и газа. Но в 1998 году его инвестиционная фирма Amadeo обанкротилась, задолжав США 10 миллиардов долларов. Расточительного принца обвинили в хищении государственных средств и отстранили от всех должностей. После долгих судебных разбирательств султан все же простил брата и в 2010 году ему позволили вернуться в Бруней. А вот в Великобританию, где у него есть пара шикарных домов, принцу Джефри ход заказан.

С той поры про принца ничего не слышно, он перестал появляться на публике.

Наследный принц Аль-Мухтади Билла Болкиах

Родился принц в 1974 году. Он не старший ребенок в семье, но до него рождались девочки, а они трон не наследуют, так что Аль-Мухтади крупно повезло – он унаследует и трон и миллиардное состояние.

Пока принц занимает сразу несколько должностей — старшего министра при канцелярии премьер-министра и генерала вооруженных сил, он получил прекрасное образование, обожает играть в поло и удачно женился.

Его свадьба стала самым шикарным событием 2004 года и одной из немногих брунейских новостей, что освещались в мировой прессе.

Его избранницей стала 17-летняя Пенгиран Анак Сара, которую он знал еще со школы. Свадьба прошла с размахом – молодожены катались на золотом автомобиле, за которым следовал кортеж из ста лимузинов, невеста несколько раз меняла наряды, ее туфельки были украшены бриллиантами, а свадебный букет был из чистого золота.

наследный принц, бруней, султан брунея, Аль-Мухтади Билла Болкиах
Свадьба наследного принца Аль-Мухтади Билла Болкиаха
Фото: Getty Images

На свадьбе присутствовали премьеры Малайзии и Сингапура, президенты Индонезии и Филиппин и королевские особы со всей Азии. Британскую королеву представлял герцог Глостерский.

Сейчас про принца мало что слышно, известно лишь, что него родились четверо детей: две принцессы и два принца, один из которых считается наследником.

Про Пенгиран Анак известно, что она увлекается музыкой и театром, любит спорт и служила в брунейской армии.

Принцесса Маджида Болкиах

Маджида – одна из старших сестер насдледного принца Аль-Мухтади. И известно про нее стало только после грандиозной свадьбы. Принцесса, как и прочие члены семьи султана, не слишком публичная особа. Хотя известно, что она родилась 16 марта 1976 года, получила высшее образование в Университете Бруней-Даруссалам, степень магистра — в Королевском колледже Лондона.

Свадьба принцессы Маджиды Болкиах
Свадьба принцессы Маджиды Болкиах
Фото: Getty Images

В Брунее она занимается экологическими проектами, а в 2007 году она вышла замуж за государственного чиновника Хайрула Халила. Он младше своей супруги на два года и сейчас пара воспитывает двоих детей.

На свадьбу принцесса прибыла на золотом Rolls-Royce и щеголяла национальным парчовым нарядом. На ней была золотая тиара и туфли в бриллиантах. Словом, это была обычная свадьба члена брунейской султанской семьи.

Принц Хаджи Абдул Азим

Сын султана Болкиаха от его второй жены и, пожалуй, самый известный уроженец Брунея. Принц Азим скончался в 2020 году. Ему было 38 лет и причины его смерти не разглашаются. В отличие от своих братьев и сестер он был большим любителем вечеринок и светских тусовок и прославился не непомерными тратами, а продюсированием фильмов. Его имя значится в титрах картин "Счастливый принц" с Рупертом Эвереттом про жизнь Оскара Уайльда, "Ты – не ты" с Хилари Суонк и нескольких других.

Принц Азим был четвертым в очереди на престол, но в Брунее он почти не появлялся, предпочитая проводить время в США.

Он дружил с Памелой Андерсон, Джоан Коллинз и Мэрайей Кэри. Ходили также слухи о его гомосексуальной ориентации. Он не был женат и ни с кем не встречался.

принц азим, принц абдул, бруней
Принц Азим (справа) со своим братом принцем Абдулом
Фото: Instagram tmski

Тело принца было в тот же день доставлено на родину, где после погребальных обрядов он упокоился в королевском мавзолее Бандар-Сери-Бегавана. С того же дня в султанате был объявлен семидневный траур — в память о принце все государственные флаги приспущены.

Принц Абдул Матин

Брат покойного принца Азима и сын султана Болкиаха от его второй жены. Принц Абдул – настоящая знаменитость у себя на родине и за границей. В 2016-м его назвали самым завидным женихом мира, а в 20170-м – самым красивым принцем.

принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених
Фото: Instagram tmski
принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених
принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених
Фото: Instagram tmski
принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених
Фото: Instagram tmski
принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених
Принц Абдул с матерью
Фото: Instagram tmski
принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених
Фото: Instagram tmski
принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених
принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених
принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених
принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених
принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених
принц абдул матин, бруней, брунейский принц, завидный жених

В 2011 году брунейский принц окончил военную академию в Сандхерсте, получил бакалаврский диплом Королевского колледжа Лондона и степень магистра в подразделении Лондонского университета — Школе восточных и африканских исследований.

Сейчас принц активен в соцсетях, увлекается игрой в поло и даже основал свой бренд спортивной одежды Jab Gym. Он владеет французским, итальянским, английским и арабским языками.

Принц Абдул с отцом на интронизации японского императора Нарухито

Принц Абдул все еще не женат и в редких интервью заявляет, что его привлекают "простые девушки".