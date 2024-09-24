Премьер-министр Великобритании завел нового кота: как выглядит главный конкурент Ларри (фото)

Котенок Принц появился у Стармеров еще в начале сентября, однако публика впервые увидела его только сейчас.

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В резиденции британского премьер-министра Кира Стармера на Даунинг-стрит, 10 появился новый обитатель – сибирский котенок по кличке Принц. Первое фото политика с маленьким питомцем, сделанное перед партийной конференцией лейбористов, опубликовала у себя в Х политический обозреватель издания The Sun on Sunday Кейт Фергюсон.

На снимке лохматый котенок светлого окраса смотрит в камеру, сидя на столе рядом со Стармером.

"Срочно — первая фотография Кира Стармера с его новым котом! Пока нет новостей о том, как Ларри это воспринимает", – говорится в подписи.

Стармер сообщил, что Принц победил предпочтение своих детей немецкой овчарке после "долгих летних переговоров", пишет Standart.

"Я должен признать, что это большой шаг для них, и поэтому переговоры о фантастическом котенке по имени Принц были частью сделки, которую они у меня вырвали. Эта перемена оказала глубокое влияние на наших детей. Люди спрашивали меня перед выборами, о чем я больше всего беспокоюсь, и я всегда отвечал, что о влиянии на моих детей", – говорил политик.

Имя котенка премьер-министр назвал еще 8 сентября, но не стал уточнять, в честь кого он назван. Хотя выбор имени вызвал шутки о характере Стармера, новый питомец, как сообщается, сблизил его семью, пока они обустраиваются на Даунинг-стрит.

Теперь всем интересно, как старожил резиденции, 17-летний кот Ларри, относится к новому обитателю.

В августе стало известно, что чиновники Даунинг-стрит обдумывают план объявления о возможной кончине Ларри. Несмотря на то, что кот жив и здоров, он находится в очень почтенном возрасте.

Кот Ларри Фото: Twitter 10DowningStreet

По аналогии с протоколом похорон на случай смерти Елизаветы II "Лондонский мост" будет создан официальный способ, которым о смерти кота будет сообщено нации. По данным The Times, чиновники будут говорить "Larry bridges".

Это животное стало неотъемлемой частью Даунинг-стрит, известным своими патрулями территории и периодическими столкновениями с местной дикой природой. Его встречи с Палмерстоном, котом Министерства иностранных дел, часто попадали в заголовки газет.

Ларри пережил пять премьер-министров и даже отказал Лиз Трасс в возможности погладить его.

Ранее Фокус писал, что главный кот Великобритании прогнал лису с Даунинг-стрит.