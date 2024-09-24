Прем'єр-міністр Великої Британії завів нового кота: який вигляд має головний конкурент Ларрі (фото)

Кошеня Принц з'явилося у Стармерів ще на початку вересня, проте публіка вперше побачила його тільки зараз.

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У резиденції британського прем'єр-міністра Кіра Стармера на Даунінг-стріт, 10 з'явився новий мешканець — сибірське кошеня на прізвисько Принц. Перше фото політика з маленьким вихованцем, зроблене перед партійною конференцією лейбористів, опублікувала у себе в Х політична оглядачка видання The Sun on Sunday Кейт Фергюсон.

На знімку кошлате кошеня світлого забарвлення дивиться в камеру, сидячи на столі поруч зі Стармером.

"Терміново — перша світлина Кіра Стармера з його новим котом! Поки немає новин про те, як Ларрі це сприймає", — ідеться в підписі.

Стармер повідомив, що Принц переміг перевагу своїх дітей німецькій вівчарці після "довгих літніх переговорів", пише Standart.

"Я маю визнати, що це великий крок для них, і тому переговори про фантастичне кошеня на ім'я Принц були частиною угоди, яку вони в мене вирвали. Ця зміна справила глибокий вплив на наших дітей. Люди запитували мене перед виборами, про що я найбільше турбуюся, і я завжди відповідав, що про вплив на моїх дітей", — говорив політик.

Ім'я кошеняти прем'єр-міністр назвав ще 8 вересня, але не став уточнювати, на честь кого його названо. Хоча вибір імені викликав жарти про характер Стармера, новий улюбленець, як повідомляється, зблизив його сім'ю, поки вони облаштовуються на Даунінг-стріт.

Тепер усім цікаво, як старожил резиденції, 17-річний кіт Ларрі, ставиться до нового мешканця.

У серпні стало відомо, що чиновники Даунінг-стріт обмірковують план оголошення про можливу смерть Ларрі. Незважаючи на те, що кіт живий і здоровий, він перебуває в дуже поважному віці.

Кіт Ларрі Фото: Twitter 10DowningStreet

За аналогією з протоколом похорону на випадок смерті Єлизавети II "Лондонський міст" буде створено офіційний спосіб, у який про смерть кота буде повідомлено нації. За даними The Times, чиновники говоритимуть "Larry bridges".

Ця тварина стала невід'ємною частиною Даунінг-стріт, відомою своїми патрулями території та періодичними зіткненнями з місцевою дикою природою. Його зустрічі з Палмерстоном, котом Міністерства закордонних справ, часто потрапляли в заголовки газет.

Ларрі пережив п'ять прем'єр-міністрів і навіть відмовив Ліз Трасс у можливості погладити його.

Раніше Фокус писав, що головний кіт Великої Британії прогнав лисицю з Даунінг-стріт.