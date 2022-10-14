Головний кіт Великої Британії вигнав лисицю з Даунінг-стріт (відео)

Незважаючи на те, що лисиця була значно більшою за Ларрі, кіт сміливо вийшов проти неї.

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Кіт Ларрі, який є повноправним жителем резиденції прем'єр-міністрів на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні, знову потрапив у світові ЗМІ після того, як помітив поблизу лисицю та вигнав її, пише The Mirror.

Кіт, якому приблизно 15 років, що за "людськими" мірками становить майже 76 років, помітивши дику тварину біля дверей будівлі, не залишився стороннім спостерігачем і вирішив прогнати непрохану гостю.

Незважаючи на те, що він був удвічі меншим, Ларрі відразу ж увімкнув режим переслідування, коли лисиця наважилася увійти на його територію. Він переслідував її доти, поки вона не забралася додому.

Ларрі служив головним мишоловом за чотирьох прем'єр-міністрів і двох монархів, його привезли на Даунінг-стріт у 2011 році з притулку для собак і кішок Баттерсі. Коли Трасс стала новим главою уряду, одна дитина у Пітерборо сказала їй, що прем'єр-міністром має стати саме цей кіт.

"Ларрі цілими днями зустрічає гостей у будинку, оглядає систему безпеки та перевіряє антикварні меблі на придатність для сну. До його повсякденних обов'язків також входить обмірковування вирішення проблеми захоплення будинку мишами. Ларрі каже, що це все ще "на стадії тактичного планування"", — йдеться на сайті уряду.

Нагадаємо, Ларрі був незадоволений відставкою Терези Мей і закликав Бориса Джонсона піти у відставку.