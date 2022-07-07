Кот Ларри из резиденции британских премьеров "призвал" Джонсона подать в отставку

От имени главного мышелова Великобритании Джонсону посоветовали навсегда покинуть правительственную резиденцию.

В аккаунте кота Ларри – главного мышелова в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит – появился призыв к главе британского правительства Борису Джонсону уйти с поста. Его опубликовали в пародийном аккаунте кота в Twitter.

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"Я больше не могу с чистой совестью жить с этим премьер-министром. Либо он уйдет, либо я", — говорится в сообщении от имени главного британского мышелова.

Пост иллюстрирует фото, на котором кот стоит у официальной резиденции премьер-министра Великобритании перед кафедрой.

Заявление в соцсети, сделанное от имени кота-мышелова резиденции премьер-министра, — продолжение политического кризиса, развернувшегося вокруг отставки главы британского правительства Бориса Джонсона.

Чиновники начали массово покидать правительство, которым руководит Джонсон. Всего за два дня от своих должностей отказались 38 политиков. Среди них — консерваторы Рут Эдвардс и Питер Гибсон, а также министр по вопросам защиты Рэйчел Маклин. К ним позже присоединились торговый представитель Дэвид Дугид и секретарь парламента Джеймс Сандерленд.

Сам Джонсон несколькими днями ранее заявил о том, что собирается продолжить выполнение программы, с которой он выиграл выборы в 2019 году, заявив, что у него была "потрясающая неделя".

Также он сказал, что не собирается уходить в отставку.

"Я не собираюсь уходить в отставку. Честно говоря, последнее, что нужно этой стране сейчас — провести выборы", — заявил Джонсон.

Однако, уже сегодня, 7 июля, британский премьер проведет консультации со своими советниками и направит заявление для отставки.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Бориса Джонсона ждет отставка, но при этом он может вновь возглавить парламент Великобритании. Профессор Чикагского университета Константин Сонин уверен, что текущий кризис Джонсон не переживет.