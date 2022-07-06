Отставка Бориса Джонсона: за 2 дня команду премьера покинули около 40 человек

Парламентарии готовы менять правила игры и прибегнуть к новому вотуму недоверия. Британский премьер не обращает внимание на давление и обещает выполнить предвыборные цели.

Чиновники массово покидают правительство Великобритании, которым руководит премьер Борис Джонсон. За 2 дня от постов отказались 38 чиновников. Такие данные приводит британский телеканал SkyNews.

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Cписок замыкают члены парламента, консерваторы Рут Эдвардс и Питер Гибсон, а также министр по вопросам защиты Рейчел Маклин. К ним позже присоединились торговый представитель Дэвид Дугид и секретарь парламента Джеймс Сандерленд.

Лишь один парламентарий из примерно 150 поддержал Джонсона на "Комитете 1922 года".

Джонсон на заседании парламентского комитета 1922 года игнорировал призывы к отставке, сообщило Reuters.

"Я не собираюсь уходить в отставку. Честно говоря, последнее, что нужно этой стране сейчас – провести выборы", – отреагировал он.

Британский премьер собирается продолжить выполнение программы, с которой он выиграл выборы в 2019 году, заявив, что у него была "потрясающая неделя".

Сместить Джонсона – не простая задача

Скорого механизма для смещения Джонсона нет. Конвенция требует, чтобы премьер-министр добровольно подал в отставку после потери доверия своей партии, отмечает издание Politico.

Потерять пост Джонсон может, если его кабинет распадется и работа правительства парализуется. Результаты расследования роли Джонсона в скандале с вечеринками на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса тоже может сыграть свою роль.

Джонсон 6 июня преодолел вотум недоверия и получил иммунитет на 12 месяцев от повторной инициации этой процедуры. Но депутаты будут стремиться внести поправки для проведения нового вотума доверия премьер-министру в этом месяце.

Фокус ранее писал о том, что пять министров покинули кабинет Джонсона, двое из них объяснили это решение этическими соображениями.

При Джонсоне Украина получала военную помощь от Великобритании. 30 июня страна решила поставить ВСУ беспилотники, снаряжение и средства ПВО.