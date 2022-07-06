Відставка Бориса Джонсона: за 2 дні команду прем'єра залишили майже 40 осіб

Парламентарі готові змінювати правила гри і вдатися до нового вотуму недовіри. Британський прем'єр не звертає уваги на тиск та обіцяє виконати передвиборчі цілі.

Чиновники масово залишають уряд Великої Британії, яким керує прем’єр Борис Джонсон. За 2 дні від посад відмовилися 38 чиновників. Такі дані наводить британський телеканал SkyNews.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Список замикають члени парламенту, консерватори Рут Едвардс і Пітер Гібсон, а також міністриня з питань захисту Рейчел Маклін. До них пізніше приєдналися торговий представник Девід Дугід і секретар парламенту Джеймс Сандерленд.

Лише один парламентар із приблизно 150 підтримав Джонсона на "Комітеті 1922 року".

Джонсон на засіданні парламентського комітету 1922 року ігнорував заклики до відставки, повідомило Reuters.

"Я не збираюся йти у відставку. Чесно кажучи, останнє, що потрібно цій країні зараз — провести вибори", — відреагував він.

Британський прем'єр збирається продовжити виконання програми, з якою він виграв вибори в 2019 році, заявивши, що в нього був "приголомшливий тиждень".

Змістити Джонсона — не просте завдання

Швидкого механізму зміщення Джонсона немає. Конвенція вимагає, щоб прем’єр-міністр добровільно подав у відставку після втрати довіри своєї партії, зазначає видання Politico.

Втратити посаду Джонсон може, якщо його кабінет розпадеться і робота уряду паралізується. Результати розслідування ролі Джонсона у скандалі з вечірками на Даунінг-стріт під час пандемії коронавірусу теж можуть зіграти свою роль.

Джонсон 6 червня подолав вотум недовіри й отримав імунітет на 12 місяців від повторної ініціації цієї процедури. Але депутати прагнутимуть внести поправки для проведення нового вотуму довіри прем'єр-міністру цього місяця.

Фокус раніше писав про те, що п'ять міністрів покинули кабінет Джонсона, двоє з них пояснили це рішення етичними міркуваннями.

За Джонсона Україна отримувала військову допомогу від Великої Британії. 30 червня країна вирішила поставити ЗСУ безпілотники, спорядження та засоби ППО.