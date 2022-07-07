Борис Джонсон уйдет в отставку сегодня, — СМИ

Сегодня в первой половине дня премьер-министр проведет консультации со своими советниками и составит заявление для отставки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уйдет в отставку сегодня. Его заявление ожидается. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в парламенте.

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Редактор отдела политики Sky News Бет Ригби сообщила, что сегодня в первой половине дня премьер-министр проведет консультации со своими советниками и напишет заявление, чтобы подать в отставку.

"Это, конечно, приведет к соревнованию за лидерство в Консервативной партии", — отметила Ригби, по словам которой, сложившаяся ситуация напоминает то, что происходило в британской политике в 2019 году, но тогда заранее был известен преемник Терезы Мэй. Сейчас же широкое поле для выбора кандидатов.

"Люди не пытаются отстранить Джонсона от власти из-за разногласий по части текущей политики. У них сейчас просто нет плана относительно того, что будет дальше — они смещают его, потому что не могут работать под его руководством", — объяснила редактор. Ожидается, что кандидаты на вакантную должность появятся в ближайшие дни.

Ригби считает, что Джонсон останется премьером до тех пор, пока не появится преемник, ожидается, что Конвервативная партия изберет своего лидера к октябрю.

"Гонка за замену Джонсону началась", — уточнила Ригби.

Британский министр Джордж Фриман призвал назначить временного исполняющего обязанности премьера. С его слов, Борис Джонсон должен сложить свои полномочия, принести извинения Ее Величеству и предложить ей выбрать и.о. главы парламента.

Напомним, что в США рассказали, как будет поставляться оружие Украине после отставки Джонсона. Британский премьер поддерживает Украину и неоднократно приезжал в Киев во время войны. Однако на фоне отставки возник вопрос о том, стоит ли ждать дальнейших поставок оружия.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Бориса Джонсона ждет отставка, но при этом он может вновь возглавить парламент Великобритании. Профессор Чикагского университета Константин Сонин уверен, что текущий кризис Джонсон не переживет.