Борис Джонсон піде у відставку сьогодні, — ЗМІ

Сьогодні в першій половині дня прем'єр-міністр проведе консультації зі своїми радниками та складе заяву для відставки.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон піде у відставку сьогодні. На його заяву очікують. Про це повідомляє Sky News із посиланням на джерела в парламенті.

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Редакторка відділу політики Sky News Бет Рігбі повідомила, що сьогодні в першій половині дня прем'єр-міністр проведе консультації зі своїми радниками та напише заяву, щоб подати у відставку.

"Це, звичайно, призведе до змагання за лідерство в Консервативній партії", — зазначила Рігбі, за словами якої, ситуація, що склалася, нагадує те, що відбувалося в британській політиці у 2019 році, але тоді заздалегідь був відомий наступник Терези Мей. Наразі ж поле для вибору кандидатів широке.

"Люди не намагаються усунути Джонсона від влади через розбіжності щодо поточної політики. У них зараз просто немає плану щодо того, що буде далі, — вони зміщують його, тому що не можуть працювати під його керівництвом", — пояснила редакторка. Очікується, що кандидати на вакантну посаду з'являться найближчими днями.

Рігбі вважає, що Джонсон залишиться прем'єром доти, доки не з'явиться наступник, очікується, що Конвервативна партія обере свого лідера до жовтня.

"Гонка за заміну Джонсону почалася", — уточнила Рігбі.

Британський міністр Джордж Фріман закликав призначити тимчасового виконувача обов'язків прем'єра. За його словами, Борис Джонсон повинен скласти свої повноваження, вибачитися перед Її Величністю та запропонувати їй вибрати в.о. голови парламенту.

Нагадаємо, що в США розповіли, як постачатимуть зброю Україні після відставки Джонсона. Британський прем'єр підтримує Україну та неодноразово приїжджав у Київ під час війни. Однак на тлі відставки постало питання про те, чи варто чекати подальших постачань зброї.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому на Бориса Джонсона чекає відставка, але при цьому він може знову очолити парламент Великобританії. Професор університету Чикаго Костянтин Сонін впевнений, що поточну кризу Джонсон не переживе.