Главный кот Великобритании прогнал лису с Даунинг-стрит (видео)

Несмотря на то, что лиса была значительно больше Ларри, кот смело вышел против нее.

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Кот Ларри, который является полноправным жителем резиденции премьер-министров на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне, снова попал в мировые СМИ после того, как заметил поблизости лису и прогнал ее, пишет The Mirror.

Кот, которому около 15 лет, что по "человеческим" меркам составляет около 76 лет, заметив дикое животное у дверей здания, не остался сторонним наблюдателем и решил прогнать непрошенную гостью.

Несмотря на то, что он был вдвое меньше, Ларри сразу же включил режим преследования, когда лиса осмелилась войти на его территорию. Он преследовал ее до тех пор, пока она не убралась восвояси.

Ларри служил главным мышеловом при четырех премьер-министрах и двух монархах, его привезли на Даунинг-стрит в 2011 году из приюта для собак и кошек Баттерси. Когда Трасс стала новым главой правительства, один ребенок в Питерборо сказал ей, что премьер-министром должен стать именно этот кот.

"Ларри целыми днями встречает гостей в доме, осматривает систему безопасности и проверяет антикварную мебель на пригодность для сна. В его повседневные обязанности также входит обдумывание решения проблемы захвата дома мышами. Ларри говорит, что это все еще "на стадии тактического планирования"", – говорится на сайте правительства.

Напомним, Ларри был недоволен отставкой Терезы Мэй и призывал Бориса Джонсона уйти в отставку.