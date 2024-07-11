Кіт Ларрі з Даунінґ-стріт встановив рекорд: при ньому змінилося шість прем'єр-міністрів Британії

"Головний мишолов" резиденції прем'єр-міністра Великої Британії, кіт Ларрі, днями привітав на Даунінґ-стріт, 10 Кіра Стармера і його сім'ю.

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Ларрі, кіт з Даунінґ-стріт, встановив рекорд, ставши першим головним мишоловом, який працював за шести прем'єр-міністрах. Сер Кір Стармер — шостий сусід 17-річного кота в резиденції. Про це пише Daily Mail.

Ларрі перебуває в центрі британської влади з 2011 року, коли за часів тодішнього прем'єр-міністра Девіда Кемерона його взяли із сусіднього притулку для собак і кішок у Баттерсі.

Уряд описує його роль як "перевірку систем безпеки та перевірку антикварних меблів на предмет їхньої якості", а також "роздуми над вирішенням проблеми проникнення мишей у будинок".

Він служив за прем'єр-міністрів Терези Мей, Бориса Джонсона, Ліз Трасс і Ріші Сунака, перш ніж сер Кір вступив на посаду минулої п'ятниці.

Кіт Ларрі

До кота Ларрі на Даунінґ-стріт жив кіт на прізвисько Пітер III, якого призначили на цю посаду 1947 року після того, як Пітера II збила машина у Вайтголлі. Пітер III мешкав у резиденції до 1964 року.

Колишній бродячий кіт Ларрі набув репутації доволі нелагідного створіння, яке не може ужитися з іншими тваринами. У 2022 році він навіть напав на лисицю, яка значно перевищувала його в розмірах, і прогнав її.

Але у Стармера є кіт на прізвисько ДжоДжо, тож невідомо, чи зможуть тварини ужитися.

Ларрі, як повідомляють журналісти, чотири роки ворогував із головним мишоловом Міністерства закордонних справ Палмерстоном, який пішов у відставку зі своєї посади 2020 року.

Кіт Ларрі Фото: Getty

У 2012 році поліції також довелося припиняти бійку між Ларрі та кішкою колишнього канцлера Джорджа Осборна на прізвисько Фрейя.

Котячі бійки на Даунінґ-стріт тривають уже 70 років, як показують архіви, у 1940-х роках сталася ворожнеча між смугастим котом Черчилля Нельсоном і вихованцем Чемберлена Мюнхенським мишоловом.

Кір Стармер неодноразово заявляв, що обожнює ДжоДжо.

Кір Стармер прибув на Даунінґ-стріт

"ДжоДжо — це кіт, якого ми взяли з притулку. До ДжоДжо в нашому домі ставляться з набагато більшою повагою, ніж до мене. Коли я повертаюся додому, мені доводиться скинути із себе тягар відповідальності лідера Лейбористської партії. Я батько, і я відкрита мішень для дітей, які можуть висміювати мене. Але якщо ДжоДжо щось захоче, то в нього буде повна миска і найпочесніше місце", — зізнавався нинішній прем'єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про сім'ю Стармера і його дружину Вікторію, яка багато років трималася в тіні чоловіка.