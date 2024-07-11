Кот Ларри с Даунинг-стрит установил рекорд: при нем сменилось шесть премьер-министров Британии

"Главный мышелов" резиденции премьер-министра Великобритании, кот Ларри, на днях приветствовал на Даунинг-стрит, 10 Кира Стармера и его семью.

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Ларри, кот с Даунинг-стрит, установил рекорд, став первым главным мышеловом, работавшим при шести премьер-министрах. Сэр Кир Стармер — шестой сосед 17-летнего кота по резиденции. Об этом пишет Daily Mail.

Ларри находится в центре британской власти с 2011 года, когда при тогдашнем премьер-министре Дэвиде Кэмероне его взяли из соседнего приюта для собак и кошек в Баттерси.

Правительство описывает его роль как "проверку систем безопасности и проверку антикварной мебели на предмет ее качества", а также "размышление над решением проблемы проникновения мышей в дом".

Он служил при премьер-министрах Терезе Мэй, Борисе Джонсоне, Лиз Трасс и Риши Сунаке, прежде чем сэр Кир вступил в должность в прошлую пятницу.

Кот Ларри

До кота Ларри на Даунинг-стрит жил кот по кличке Питер III, который был назначен на этот пост в 1947 году после того, как Питера II сбила машина в Уайтхолле. Питер III обитал в резиденции до 1964 года.

Бывший бродячий кот Ларри приобрел репутацию довольно неуживчивого создания, который не может ужиться с другими животными. В 2022 году он даже напал на лису, которая значительно превышала его в размерах, и прогнал ее.

Но у Стармера есть кот по кличке ДжоДжо, так что неизвестно, смогут ли животные ужиться.

Ларри, как сообщают журналисты, четыре года враждовал с главным мышеловом Министерства иностранных дел Палмерстоном, который ушел в отставку со своего поста в 2020 году.

Кот Ларри Фото: Getty

В 2012 году полиции также пришлось пресекать драку между Ларри и кошкой бывшего канцлера Джорджа Осборна по кличке Фрейя.

Кошачьи драки на Даунинг-стрит продолжаются уже 70 лет, как показывают архивы, в 1940-х годах произошла вражда между полосатым котом Черчилля Нельсоном и питомцем Чемберлена Мюнхенским мышеловом.

Кир Стармер неоднократно заявлял, что обожает ДжоДжо.

Кир Стармер прибыл на Даунинг-стрит

"ДжоДжо — это кот, которого мы взяли из приюта. К ДжоДжо в нашем доме относятся с гораздо большим уважением, чем ко мне. Когда я возвращаюсь домой, мне приходится сбросить с себя груз ответственности лидера Лейбористской партии. Я отец, и я открытая мишень для детей, которые могут высмеивать меня. Но если ДжоДжо что-то захочет, то у него будет полная миска и самое почетное место", — признавался нынешний премьер-министр Великобритании.

Напомним, ранее Фокус писал о семье Стармера и его супруге Виктории, которая много лет держалась в тени мужа.