Россия заплатит Брунею, чтобы его команда сыграла с ними в футбол: болельщики из РФ отреагировали

В октябре россияне не смогли договориться ни с одной из федераций о проведении товарищеских поединков.

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Сборная России по футболу в очередной раз стала объектом насмешек. Все из-за того, что планирует сыграть против команды из Брунея, которая занимает 183 место в рейтинговом списке команд мира. Об этом пишет российское футбольное издание "ФНК".

Так, в октябре россияне не смогли договориться ни с одной из федераций о проведении товарищеских поединков. Впрочем, на ноябрь они договорились о матче со сборными Сирии (92-е место в рейтинге ФИФА) и Брунея (183-е место в рейтинге ФИФА).

"Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА", — цитирует издание сообщение Футбольной ассоциации Брунея.

Ранее национальная команда РФ из-за отсутствия соперников по товарищеским матчам провела открытую тренировку с участием детей из Москвы, Курской и Белгородской областей. После этого сборная России завершила свой короткий сбор в Новогорске, который стартовал 7 октября.

В комментариях россияне высмеяли эту новость и призвали перестать стыдить российскую сборную.

"Потерял лупу, не могу найти на карте".

"Бруней недавно дважды обыграл Макао и дважды Шри-Ланку, поэтому нужно отнестись со всем уважением и осторожностью. Скорее всего надо играть в 5 защитников".

Напомним, что экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук передал свою футболку на аукцион в поддержку ВС РФ. В итоге за нее выручили 700 тысяч рублей (примерно $7500), что в разы больше, чем за каждую из девяти футболок других членов команды.