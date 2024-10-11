Росія заплатить Брунею, щоб його команда зіграла з ними у футбол: вболівальники з РФ відреагували

У жовтні росіяни не змогли домовитися з жодною із федерацій про проведення товариських поєдинків.

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Збірна Росії з футболу вкотре стала об'єктом глузувань. Все через те, що планує зіграти проти команди з Брунею, яка займає 183 місце у рейтинговому списку команд світу. Про це пише російське футбольне видання "ФНК".

Так, у жовтні росіяни не змогли домовитися з жодною з федерацій про проведення товариських поєдинків. Втім, на листопад вони домовилися про матч зі збірними Сирії (92-е місце у рейтингу ФІФА) та Брунею (183-е місце у рейтингу ФІФА).

"Ми отримали запрошення від РФС зіграти проти збірної Росії 15 листопада. Усна домовленість про проведення матчу вже досягнута. Гра відбудеться в Росії, і всі витрати на себе візьме сторона, що приймає. Залишилося тільки щоб РФС погодив проведення матчу з ФІФА", — цитує видання повідомлення Футбольної асоціації Брунею.

Раніше національна команда РФ через відсутність суперників у товариських матчах провела відкрите тренування за участю дітей із Москви, Курської та Бєлгородської областей. Після цього збірна Росії завершила свій короткий збір у Новогірську, який стартував 7 жовтня.

В коментарях росіяни висміяли цю новину і закликали перестати соромити російську збірну.

"Загубив лупу, не можу знайти на карті".

"Бруней недавно двічі обіграв Макао і двічі Шрі-Ланку, тому потрібно поставитися з усією повагою і обережністю. Найімовірніше, треба грати у 5 захисників".

Нагадаємо, що ексгравець збірної України Анатолій Тимощук передав свою футболку на аукціон на підтримку ЗС РФ. У підсумку за неї виручили 700 тисяч рублів (приблизно $7500), що в рази більше, ніж за кожну з дев'яти футболок інших членів команди.