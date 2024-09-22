Екс-гравець збірної України Анатолій Тимощук передав свою футболку на аукціон на підтримку ЗС РФ

Загалом на аукціон виставили 10 футболок гравців і тренера "Зеніту", проте їх купили набагато дешевше, давши від 26 тис. до 80 тис. рублів.

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Колишній футболіст ФК "Волинь", національної збірної України та донецького "Шахтаря" Анатолій Тимощук, який наразі мешкає в РФ і працює асистентом тренера в "Зеніті" (Санкт-Петербург), передав свою футболку з автографом на аукціон, де збирали кошти для Курської області. Відповідну інформацію та фото спортсмена з футболкою в руках опублікував Telegram-канал "Русский Фанатский Аукцион".

Тимощук з'явився в цій футболці під час товариського матчу між "Зенітом" і казахстанським "Кайратом".

Фото: скрін

В описі лота йдеться про те, що футболку з написом "Місто-герой Ленінград" і автографом футболіста виготовлено в кольорах блокадної стрічки до матчу в День пам'яті жертв блокади Ленінграда, а виручені кошти буде направлено в Курську область.

У підсумку за неї виручили 700 тисяч рублів (приблизно $7500), що в рази більше, ніж за кожну з дев'яти футболок інших членів команди.

Організатори аукціону не уточнюють, на які саме цілі підуть гроші, але канал, де він проходив, підтримує російських військових, збираючи для них кошти.

Після початку збройної російської агресії проти України уродженець Луцька колишній український футболіст жодним чином не висловився з приводу агресії РФ, що стало приводом для запровадження щодо нього санкцій. Наприкінці 2022 року він заявив, що не бачить різниці між росіянами й українцями, а війну назвав у дусі Путіна — "спеціальною військовою операцією".

"Люди завжди будуть говорити і погане, і хороше, а ті, хто каже, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України і скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про "СВО", не говорить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція, моя — в тому, що не все так однозначно, тому я намагаюся про це не говорити", — сказав футболіст.

Українська асоціація футболу заборонила Тимощуку займатися адміністративною, спортивною або іншою діяльністю, пов'язаною з футболом, через поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ. Його позбавили всіх титулів переможця і срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України. Його також вирішили позбавити тренерської ліцензії Pro-UEFA та всіх державних нагород і почесних звань.

Своєю чергою Тимощук категорично з цим не погодився і подав позов до Спортивного арбітражного суду щодо оскарження цього рішення.

30 березня 2022-го, у день народження Тимощука, рішенням мерії Луцька його позбавили звання "Почесний громадянин міста Луцька". У січні 2023 року футболіст також потрапив до санкційного списку публічних осіб РНБО на 10 років.

Раніше Фокус писав, що батько Тимощука записався в тероборону в Луцьку.