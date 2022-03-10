Жорсткі санкції: УАФ позбавила Тимощука всіх нагород і видалила з реєстру гравців збірної України

Анатолій Тимощук — більше не рекордсмен за кількістю офіційних матчів за збірну України з футболу.

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу запровадив персональні санкції проти колишнього футболіста національної збірної України Анатолія Тимощука, повідомляється на офіційному сайті УАФ.

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З огляду на той факт, що з початку російської агресії проти України Анатолій Тимощук не висловив підтримки рідній країні та не засудив військове вторгнення Російської Федерації.

Зважаючи на те, що Тимощук продовжує працювати в санкт-петербурзькому "Зеніті", комітет розцінює його дії як шкоду іміджу українського футболу, згідно з пунктом 1.4, ч.1 статті 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ.

Комітет з етики та чесної гри підготував звернення до контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, який має запровадити такі санкції проти Анатолія Тимощука:

позбавити Анатолія Тимощука тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Анатолія Тимощука всіх державних нагород і почесних звань;

позбавити Анатолія Тимощука всіх титулів переможця і срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України;

виключити Анатолія Тимощука з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Зазначимо, що Анатолію Тимощуку належить рекорд за кількістю офіційних матчів за збірну України з футболу. Він зіграв 144 матчі, а його найближчий переслідувач у списку "гвардійців" Андрій Шевченко провів 111 матчів.

Раніше Фокус повідомляв, що Анатолій Тимощук не виплачує аліменти дружині через санкції, накладені на російські компанії.