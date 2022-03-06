Анатолій Тимощук відмовився платити аліменти через санкції проти РФ

Колишній український футболіст не зможе оплачувати утримання дочок на ім'я Ноа та Міа, поки діють антиросійські санкції.

Адвокат Анатолія Тимощука, тренера пітерського "Зеніту" та в минулому капітана футбольної збірної України, в офіційному листі повідомив, що його клієнт не виплачуватиме аліменти через запровадження Європою санкцій проти Росії. Про це повідомляє Sport.ua.

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"Хотіли б повідомити вас, що через санкції проти РФ, що впливають на платіжні операції, наш клієнт, ймовірно, не зможе оплачувати утримання дочок Ноа та Міа, поки ці санкції діють", — йдеться у листі адвоката ексфутболіста "Шахтаря", "Баварії" та "Зеніту".

Наразі Анатолій Тимощук обіймає посаду у тренерському штабі "Зеніту".

Нагадаємо, що півзахисник італійської "Аталанти" та національної збірної України Руслан Маліновський висловився із критикою на адресу Анатолія Тимощука. За його словами, Тимощук уже втратив статус легенди українського футболу. Маліновському не зрозуміло, чому Тимощук продовжує працювати в "Зеніті" під час російської військової агресії в Україні. Тоді як колишній гравець "Шахтаря" Ярослав Ракицький розірвав свою угоду із "Зенітом": захисник не захотів виступати за пітерський клуб після початку масштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що матч Шотландія — Україна вирішили перенести на червень. Директор з футболу ФК "Шахтар" повідомив, що, за словами президента УЄФА Александера Чеферіна, матч плей-оф Чемпіонату світу з футболу в Катарі буде перенесено на пізніший термін. Дату 24 березня у Глазго, коли спочатку планувалося провести матч, вже перенесено на пізніший термін.