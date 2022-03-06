Анатолий Тимощук отказался платить алименты из-за санкций против РФ

Бывший украинский футболист не сможет оплачивать содержание дочерей Ноа и Миа пока действуют антироссийские санкции.

Адвокат Анатолия Тимощука, тренера питерского "Зенита" и в прошлом капитана футбольной сборной Украины, в официальном письме сообщил, что его клиент не будет выплачивать алименты из-за введения Европой санкций против России. Об этом сообщает Sport.ua.

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"Хотели бы уведомить вас, что из-за санкций против РФ, влияющих на платежные операции, наш клиент, вероятно, не сможет оплачивать содержание дочерей Ноа и Миа, пока эти санкции действуют", — говорится в письме адвоката экс-футболиста "Шахтера", "Баварии" и "Зенита".

Сейчас Анатолий Тимощук занимает должность в тренерском штабе "Зенита".

Напомним, что полузащитник итальянской "Аталанты" и национальной сборной Украины Руслан Малиновский высказался с критикой в адрес Анатолия Тимощука. По его словам, Тимощук уже утратил свой статус легенды украинского футбола. Малиновскому не понятно, почему Тимощук продолжает работать в "Зените" во время военной российской агрессии в Украине. Тогда как бывший игрок "Шахтера" Ярослав Ракицкий расторг свое соглашение с "Зенитом": защитник не захотел выступать за питерский клуб после начала масштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что матч Шотландия — Украина решили перенести на июнь. Директор по футболу ФК "Шахтер" сообщил, что, по словам президента УЕФА Александра Чеферина, матч плей-офф к Чемпионату мира по футболу в Катаре будет перенесен на более поздний срок. Дата 24 марта в Глазго, когда изначально планировалось провести матч, уже перенесена на более поздний срок.