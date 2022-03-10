Жесткие санкции: УАФ лишила Тимощука всех наград и удалила из реестра игроков сборной Украины

Анатолий Тимощук — больше не рекордсмен по количеству официальных матчей за сборную Украины по футболу.

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола ввел персональные санкции к бывшему футболисту национальной сборной Украины Анатолию Тимощуку, сообщается на официальном сайте УАФ.

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Учитывая тот факт, что с начала российской агрессии против Украины Анатолий Тимощук не выразил поддержку родной стране и не осудил военное вторжение Российской Федерации.

Учитывая то, что Тимощук продолжает работать в санкт-петербургском "Зените", комитет расценивает его действия как вред имиджу украинского футбола, согласно с пунктом 1.4, ч.1 статьи 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.

Комитет по этике и честной игре подготовил обращение к контрольно-дисциплинарному комитету УАФ, который должен ввести следующие санкции в отношении Анатолия Тимощука:

лишить Анатолия Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Анатолия Тимощука всех государственных наград и почетных званий;

лишить Анатолия Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

исключить Анатолия Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Отметим, что Анатолию Тимощуку принадлежит рекорд по количеству официальных матчей за сборную Украины по футболу. Он сыграл 144 матча, а его ближайший преследователь в списке "гвардейцев", Андрей Шевченко, провел 111 матчей.

Ранее Фокус сообщал, что Анатолий Тимощук не выплачивает алименты супруге из-за санкций, наложенных на российские компании.